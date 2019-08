O dia em que o Jiu-Jitsu parou um shopping em Brasília, com professor Marcio Lima

Share it

Líder da nossa GMI Gracie Barra Santa Maria, o faixa-preta Marcio Lima encarou uma luta casada no meio do JK Shopping, em Brasília, com o calor da torcida e curiosos que ali passavam.

O combate, realizado no último dia 24 de agosto, foi contra Adão Neto (Nova União), no meio da praça central do shopping. Com um trabalho paciente na busca da passagem de guarda, Marcio Lima conquistou duas passagens de guarda, suficiente para vencer o duelo nos pontos.

Veja o confere no vídeo abaixo e responda nos comentários qual o local mais inusitado que você disputou uma luta de Jiu-Jitsu. Oss!