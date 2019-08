Destaque feminino e atrações do Abu Dhabi Grand Slam em Los Angeles em setembro

Share it

A divisão de faixa marrom/preta feminino, nos quadros do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, sempre rende bons frutos quando se trata de novos talentos. O último nome a se destacar é Hope Douglass, da Austrália. Ela competiu no Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio, em julho, menos de dois meses depois de se tornar faixa-preta. No entanto, Hope não se espantou ao encarar adversárias de peso, e conseguiu estrear na nova graduação com uma campanha impecável que terminou com o ouro na divisão até 62kg. Ela venceu as ex-campeãs Larissa Paes e Amal Amjahid a caminho do topo. Hope falou sobre a experiência de competir em Tóquio.

“Confio apenas no meu treinamento e na minha preparação e aproveito o evento o máximo possível no dia”, disse Hope

Agora, Hope está de olho em um desafio ainda maior à medida que o AJP Tour se dirige aos Estados Unidos para o Abu Dhabi Grand Slam em Los Angeles, nos dias 14 a 15 de setembro. A faixa-preta australiana já está registrado para competir, desta vez na divisão até 55kg. Finalista em Tóquio, Amal Amjahid é uma das feras inscritas na divisão de Hope. Há poucas dúvidas de que Douglass estará pronta para a tarefa em questão. Ela revela alguns de seus segredos para uma carreira que está indo na direção certa:

“Encontre uma boa equipe”, analisou Hope. “Um treinador comprometido em estudar e dominar o Jiu-Jitsu, e que seja relevante para o jogo de competição. Estude por si mesmo e assuma a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Cerque-se de pessoas com quem você deseja ser e estude as pessoas que deseja imitar.”

