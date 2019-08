Com mais de 1.500 atletas já inscritos, Mundial BJJ Pro prorroga prazo até quarta (28)

Share it

Como forma de dar chance àqueles que gostam de deixar tudo para a última hora, a organização do Campeonato Mundial BJJ Pro da CBPL anuncia que foi prorrogado até quarta-feira, 28 de agosto, o prazo para as inscrições do evento que rola nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE).

Os interessados em participar de mais esta festa do Jiu-Jitsu em território brasileiro podem se inscrever em www.eventos.x-combat.com.br, bem como conferir o edital com todas as informações relativas ao evento.

Além de disputas de alto nível por premiações em dinheiro, medalhas banhadas a ouro e troféus, os organizadores garantem que vão caprichar no registro de tudo o que rolar as áreas de luta.

“Nós da X-Combat estaremos lá transmitindo ao vivo a cobertura desse grande evento, filmando as lutas e realizando entrevistas exclusivas com atletas e líderes de equipe. Venha competir, falar conosco e contar a sua história queremos mostrar ela para todos”, avisa Paulo Jesus, responsável pela X-Combat.

Quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato com a organização via whatsapp: (21) 99127-8145.