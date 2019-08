Roberto Cyborg vence GP de Pesados da IBJJF e garante 40 mil dólares

Share it

A voz da experiência falou mais alto nesse sábado, dia 24 de agosto. Roberto Cyborg, veterano nandando no mar de jovens e sedentos astros do Jiu-Jitsu, levou a melhor e garantiu o título do GP de Pesados da IBJJF, que rolou em Las Vegas, em paralelo ao Mundial Master 2019.

O torneio, disputado sem kimono, colocava 50 mil dólares em jogo (40 para o campeão, 10 para o segundo) entre oito nomes de Jiu-Jitsu incontestável. Para ficar com o título, Cyborg usou seu jogo poderoso de quedas e domínio por cima

Na primeira luta da chave, Cyborg superou Victor Hugo nas vantagens. Em seguida, contra Lucas Hulk, duas punições deixaram Cyborg com a vaga na finalíssima, para encarar o craque João Gabriel Rocha. Na disputa do título, Cyborg e João fizeram luta parelha, com empate nos pontos e vantagens. Contudo, os árbitros definiram que o título deveria ficar com o mais combativo Cyborg, que garantiu os 40 mil dólares da premiação.

Confira abaixo os resultados completos do IBJJF Heavyweight GP 2019!

A cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu Master 2019 é um oferecimento das nossas parceiras

@kamikaze.sports e @keiko_sports

IBJJF Heavyweight Grand Prix 2019

Las Vegas, Nevada

24 de agosto de 2019

João Gabriel Rocha venceu Patrick Gáudio na decisão dos árbitros

Vinícius Trator venceu Luiz Panda nas vantagens

Lucas Hulk venceu Tim Spriggs por 12 a 0 nos pontos

Roberto Cyborg venceu Victor Hugo por 4 a 0 nas vantagens

João Gabriel Rocha venceu Vinícius Trator por 5 a 0 nas vantagens

Roberto Cyborg venceu Lucas Hulk nas punições

Roberto Cyborg venceu João Gabriel Rocha na decisão dos árbitros