Pupilos de Demian Maia e Patricio Pitbull finalizam rivais no Future MMA 8

O Future MMA 8, realizado nessa sexta-feira (23), em São Paulo, contou com a presença dos pupilos de Demian Maia e Patricio Pitbull, estrelas do UFC e do Bellator. Caio Borralho e Augusto Abdias, integrantes das academias Vila da Luta e Pitbull Brothers, respectivamente, não decepcionaram os seus professores e finalizaram seus adversários ainda no 1º round.

Em um dos duelos mais aguardados da noite, Augusto Abdias mostrou que está com o jiu-jitsu em dia e finalizou Magnus Kelly, integrante da Hikari – equipe rival da Pitbull Brothers – em menos de quatro minutos de confronto. Após um intenso início de luta, Augusto conseguiu uma brecha para encaixar o armlock vencedor, fazendo com que o adversário desistisse do combate.

Outro a mostrar um jiu-jitsu refinado foi Caio Borralho, que colocou em prática as lições aprendidas com Demian Maia ao aplicar uma justa guilhotina em Otávio Sagas no assalto inicial. Destaque também para o ex-TUF Brasil Jack Godzilla, que levou o público presente no Centro Universitário Ítalo Brasileiro ao delírio após nocautear Ivonildo Cafu no 2º round.

Na luta principal da noite, Marcos Babuíno venceu Cleiton Foguete por decisão unânime dos jurados. Já no único duelo feminino do evento, Nina Lock e Day Monster fizeram a melhor luta do card e levaram cada uma o bônus de 500 dólares. Tal valor também foi concedido a Nilton Gavião pelo desempenho como melhor lutador do show. Já Moacir Cordeiro foi contemplado com o prêmio de ‘Finish of the Night’.

Último atleta a vencer a estrela do UFC Johnny Walker, Henrique Montanha não teve o mesmo sucesso essa noite. Em confronto pela categoria de pesos pesados, Montanha não resistiu à pressão de Hugo Cunha, que achou espaço para ajustar o mata-leão pouco antes do fim do 1º round. Já Clebinho Souza bateu Vinicius Cruz por decisão unânime, em confronto altamente disputado.

Confira os resultados completos do evento:

Future MMA 8

Centro Universitário Ítalo Brasileiro

23 de agosto de 2019

66kg – Marcos Babuíno venceu Cleiton Foguete por decisão unânime (30 x 27; 30 x 27; 30 x 27)

61kg – Gustavo Erak finalizou Rogério Pitbull aos 00:32 do 3º round

77kg – Clebinho Souza venceu Vinícius Cruz por decisão unânime (29 x 28; 29 x 28; 30 x 27)

120kg – Hugo Cunha venceu Henrique Montanha por finalização aos 4:15 do 1º round

70kg – Augusto Abdias venceu Magnus Kelly por finalização aos 3:30 do 1º round

72kg – Jack Godzilla venceu Ivonildo Cafu por nocaute técnico aos 2:21 do 2º round

61kg – Nilton Gavião venceu Luís Felipe Buda por nocaute técnico aos 3:18 do 1º round

87kg (Peso Casado) – Caio Borralho venceu Otávio Sagas por finalização aos 3:44 do 1º round

66kg – Alireza Noei venceu Gabriel Oliveira por decisão unânime (30 x 26; 30 x 26; 30 x 27)

61kg – Caionã Blade venceu Raul Biano por nocaute aos 41 segundos do 2º round

61kg – Nina Loch venceu Day Monster por decisão dividida (29 x 28; 28 x 29; 29 x 28)

77kg – Augusto Lopez venceu Moacir Cordeiro por nocaute técnico aos 4:40 do 1º round

61kg – Matheus Bocão venceu Junior Baianinho por decisão unânine (29 x 27; 29 x 28; 29 x 28)