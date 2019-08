Mundial Master 2019: Formiga, Pé de Chumbo, Titi e mais campeões na faixa-preta

Share it

Chegando ao seu segundo dia de ações em Las Vegas, o Mundial de Jiu-Jitsu Master da IBJJF nesta edição de 2019 trouxe mais uma série de lutas emocionantes.

Entre os destaques, no master 2, temos os campeões absolutos Rafael Formiga (Soul Fighters) e Sarah Black (Nova União).

Campeão em 2018, Rafael Formiga voltou ao torneio embalado e conseguiu mais um ouro duplo no Mundial Master, primeiro ao vencer Eduardo Bastos (NS Brotherhood) no peso médio, e em seguida superar nosso GMI Juninho Boi (FF Team) na final do absoluto. Outros destaques na divisão ficaram para os nossos GMIs Juninho Boi e Arthur Gogó (GFTeam), que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente, na divisão de meio-pesados, esta vencida por Felipe Simão “Cranivata”. Quem levou a melhor também no master 2, no pesadíssimo, foi o ex-atleta do UFC e campeão mundial adulto Gabriel “Napão” Gonzaga.

Já no master 3, o título absoluto ficou para Delson Pé de Chumbo (R1NG), além da conquista alcançada horas antes, no meio-pesado, ao fechar com Fábio Leopoldo. No peso aberto, Pé de Chumbo venceu Fabio Godoy (Demian Maia) para garantir o ouro duplo. Outro destaque no master 3 ficou para nosso GMI Cristiano “Titi” Lazzarini, líder da BH Rhinos, que defendeu com sucesso seu título no meio-pesado.

Para conferir os resultados completos, clique aqui!

