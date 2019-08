Talita Treta e Gustavo Dias faturam absoluto no Mundial Master 2019

Share it

O primeiro dia do Mundial de Jiu-Jitsu Master foi pra conta. Craques veteranos entraram em ação no Las Vegas Convention Center, em Nevada, na busca do glorioso topo do pódio.

Na divisão de master 1 faixa-preta, Talita Treta (NS Brotherhood) e Gustavo Dias (Ribeiro JJ) ficaram em destaque.

Para Gustavo, após uma maratona de lutas, o ouro veio em dose dupla. Primeiro na divisão de pesadíssimos, superando alguns favorito antes de vencer a final sobre Marcelo Florêncio (Zenith). Já no peso aberto, depois de passar por Gabriel Timbó e Eliot Kelly, Gustavo bateu Henrique Lima (Checkmat) para carimbar o ouro duplo.

No feminino, a campeã mundial entre adultos Talita Treta garantiu mais um ouro absoluto na sua carreira. Hoje no MMA como atleta do Bellator, Talita ainda tira um tempo para competir de pano, e mesmo após um tropeço na divisão de superpesados, ficando com a prata contra Fabiana Santos (Zenith), Talita voltou com tudo para o absoluto e garantiu o ouro, ao vencer Fabiana Borges (Gracie Barra) na finalíssima.

Confira os resultados da faixa-preta abaixo!

A cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu Master 2019 é um oferecimento das nossas parceiras

@kamikaze.sports e @keiko_sports

Master 1 / Male / Black / Rooster

1 – Washington Luis do M. Lima – GF Team

2 – Justin Masaichi Ordinario – LEAD BJJ

3 – Juan Lopes da Silva – Carlson Gracie Team

3 – Taylor Monroe McCorriston – Fight Sports

Master 1 / Male / Black / Light-Feather

1 – Gabriel Afonso dos Santos Moraes – Alliance

2 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

3 – Milton Carlos Bastos P. do Nascimento – Ares BJJ

3 – Timothy Earl Mendoza – Gracie Humaita

Master 1 / Male / Black / Feather

1 – José Tiago da Silva Barros – Cicero Costha Internacional

2 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

3 – Fabbio Passos de Alencar – Alliance

3 – Kim Terra – Brasa CTA

Master 1 / Male / Black / Light

1 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Gracie Fighter

2 – Piter Frank Almeida Silva – Alliance International

3 – Dainis Nguyen-Huu – Jiu-Jitsu For Life Team

3 – Pedro Fernandes Farias – CheckMat

Master 1 / Male / Black / Middle

1 – Vitor Henrique Silva Oliveira – GF Team

2 – Gabriel Procópio da Fonseca – Brazilian Top Team

3 – Clark Rouson Gracie – Gracie Allegiance

3 – Marcelo França Mafra – CheckMat

Master 1 / Male / Black / Medium-Heavy

1 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

2 – Sergio Raimundo Rios da Silva – Brasa CTA

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Luca Anacoreta – Aeterna Jiu Jitsu

Master 1 / Male / Black / Heavy

1 – Nick Schrock – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Abraao Amorim Magalhaes – CheckMat

3 – Denis Felipe Fumagali Da Silva – Team Marcos Cunha

3 – Diogo Silveira do Nascimento – Ns Brotherhood

Master 1 / Male / Black / Super-Heavy

1 – Igor Silva – GF Team

2 – Guybson Costa e Sá – SAS Team

3 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Vitor Moscon Schlosser – Schlosser BJJ

Master 1 / Male / Black / Ultra-Heavy

1 – Gustavo Dias Elias – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Marcelo Florêncio Nunes – Zenith BJJ – Las Vegas

3 – Alex Aparecido Soares – Ns Brotherhood

3 – Kaliffa Gonçalves Oliveira – Gracie Barra

Master 1 / Male / Black / Open Class

1 – Gustavo Dias Elias – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Sergio Raimundo Rios da Silva – Brasa CTA

Master 1 / Female / Black / Light-Feather

1 – Kristina Sofia Puruganan Barlaan – Brasa CTA

2 – Rita Lynne Gribben – Gracie Humaita

3 – Linda Lindström – Dynamix Fighting Sports

3 – Tasawan Casey – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 1 / Female / Black / Feather

1 – Karen Deisy Antunes Girotto Borges – CheckMat

2 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu

3 – Elsa Sery-Dromart – Gracie Barra

3 – Mylene Ramos Manalo – Cascao Jiu-Jitsu

Master 1 / Female / Black / Light

1 – Nicole Sullivan – Atos Jiu-Jitsu

2 – Tracey Robin Goodell – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

3 – Elizabeth Jane Exell – Vilanova Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Fabiana Alves Borges – Gracie Barra

Master 1 / Female / Black / Middle

1 – Chelsah Lyons – Alliance

2 – Amanda Loewen – SBG International (SBGI)

3 – Anna Sophia Maria Nordenö – BJJ Revolution Team

3 – Pamela Boveda – Fight Sports International

Master 1 / Female / Black / Medium-Heavy

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

2 – Olga Lyashevska – Carlson Gracie Team

3 – Mariana Magalhães – Otávio de Almeida

3 – Ursula Valverde Pinto – Demetrio Team – BJJ

Master 1 / Female / Black / Super-Heavy

1 – Fabiana Pereira Santos – Zenith BJJ

2 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

Master 1 / Female / Black / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

2 – Fabiana Alves Borges – Gracie Barra

3 – Fabiana Pereira Santos – Zenith BJJ

3 – Pamela Boveda – Fight Sports International