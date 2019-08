Share it

Professor da nossa GMI Schubert Jiu-Jitsu, em Curitiba, Marcos Schubert escalou alguns alunos para um vídeo e exibição recheado de belos golpes, e o material de alta qualidade, logicamente, será compartilhado com você, curioso leitor de GRACIEMAG.

Com quedas, finalizações e transições acrobáticas, Schubert e seus alunos mostraram um pouco as técnicas ensinadas na academia de vertente Gracie. Confira no vídeo abaixo!