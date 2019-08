Atleta da Pitbull Brothers, Augusto Abdias minimiza duelo contra oponente de equipe rival e foca apenas em nova vitória no Future FC

Share it

Depois de dois anos de inatividade, o peso leve Augusto Matias “Abdias” voltou a lutar em maio deste ano pelo Future FC e saiu vitorioso. O potiguar, que busca uma sequência na carreira com o objetivo de chegar aos grandes palcos do MMA, fará nesta sexta-feira (23) a sua segunda luta no ano. Escalado para lutar no Future FC 8, que acontece em São Paulo, o principal sparring dos irmãos Patricky e Patrício Pitbull, atual campeão dos penas e dos leves do Bellator, terá pela frente Magnus Kelly Conrado, atleta da equipe Hikari, principal rival da Pitbull Brothers em Natal. Confiante em fazer uma boa apresentação, Abdias minimiza a rivalidade e diz que o seu foco é apenas sair vitorioso do confronto.

“As minhas expectativas sempre são as melhores, principalmente porque sinto que venho evoluindo diariamente. Os treinos foram fortes, como de costume, mas também inteligentes. Apesar da rivalidade entre as academias, a luta não tem um peso maior pra mim. Nosso maior objetivo aqui na Pitbull Brothers é estar sempre entre os maiores do mundo. Esse é o meu foco e o da minha equipe, que já é uma das maiores do mundo. Pra mim, é apenas mais um adversário que está no meu caminho e que eu preciso passar por cima”, analisou Abdias.

O pupilo dos irmãos Pitbull possuiu um cartel com seis vitórias e apenas uma derrota. Apesar de ser especialista na trocação, ele já finalizou quatro oponentes. Seu adversário possui nove vitórias, sendo cinco delas por finalização, e duas derrotas no currículo. Assim como Abdias, Magnus Kelly também vem de vitória no Future FC 5.

“É um atleta duro, que gosta de mesclar bem as áreas, e se vira bem em cada uma delas. Acredito que esta luta poderá terminar tanto em pé quanto no chão, porém, eu acabando com ela. Esse é o principal foco”, disse o atleta da Pitbull Brothers.

Abdias vem de três vitórias seguidas no MMA e acredita que engatando a quarta vitória poderá receber um convite para atuar no evento americano LFA (Legacy Fighting Alliance), que tem parceria com o Future FC.

“Creio que chegando a quarta vitória seguida eu possa vir a ganhar uma oportunidade. E não só na LFA, como em outras organizações. Mas não estou me preocupando com isso agora. Sei que basta apenas fazer uma boa atuação e tudo se encaminha. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e como falei lá atrás, degrau por degrau, uma luta de cada vez, e as coisas vão acontecendo naturalmente”, concluiu.

