Mundial de Jiu-Jitsu Master 2019: Confira os GMIs e destaques inscritos

Falta pouco para o o maior torneio de Jiu-Jitsu entre veteranos entrar em cena. Começando nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, e se estendendo até o sábado, dia 24 de agosto, o Mundial Master da IBJJF promete reunir uma legião de cascas-grossas no Las Vegas Convention Center, em Nevada, nos EUA.

Com a proximidade do torneio, GRACIEMAG mergulhou na lista e trouxe alguns destaques inscritos no torneio, entre eles alguns representantes fortes do nosso time de GMIs, como Henrique Gama Filho, Leandro Tatu, Suyan Queiroz, Claudio Caloquinha, Arthur Gogó, Juninho Boi, Caio Almeida e outras feras.

Confira abaixo a nossa lista e poste nos comentárias qual o nome faltou e para quem vai a sua torcida, nobre leitor!

Master 1

Guilherme Iunes – Gracie Barra

Caio Almeida – Almeida JJ

Clark Gracie – Gracie Allegiance

Osvaldo Queixinho – Ares BJJ

Marcelo Lapela – Checkmat

DJ Jackson – Lloyd Irvin

Rodrigo Caporal – Atos

Alberto Ramos – GFTeam

Igor Silva – GFTeam

Abraham Marte – GFTea

José Tiago – Cicero Costha

Kim Terra – CTA

Marcos Tinoco – Alliance

Nivaldo Lima – Checkmat

Talita Treta – NS Brotherhood

Kristina Barlaan – CTA

Fabiana Borges – Gracie Barra

Claudia do Val – De La Riva

Master 2

Henrique Gama Filho – GFTeam

Fabiano Junior “Juninho Boi” – FFTeam

Arthur Gogó – GFTeam

Leandro “Tatu” Escobar – Soul Fighters

Claudio Caloquinha – Gracie Barra

Rafael “Barata” Freitas – Gracie Barra

Fredson Paixão-Fredson Paixão

Josh Hinger – Atos

Gustavinho Saraiva – GFTeam

Kitner Moura – Almeida JJ

Bruno Bastos – LEAD

Penny Thomas – Gracie Humaitá

Denilson Pimenta – GFTeam

Felipe “Cranivata” Simão – Gracie Barra

Bruno Munduruca – Gracie Humaita

Master 3

Suyan Queiroz – Carlson Gracie

Cristiano “Titi” Lazzarini – GB BH

Renato “Babalu” Sobral – Babalu’s Iron Gym

Rodrigo Munduruca – Gracie Humaita

Charles “Duende” Correa – G13 BJJ

Baret Yoshida – Baret Submission

Fabio Leopoldo – Gracie Morumbi

Master 4

Rodrigo Medeiros – Carlson Gracie

Alexandre “Soca” Freitas – R1NG

Rafael Carino – Nova União

Marcos “Parrumpinha”da Matta – ATT

Ricardo Zanelato – Lotus Torres

Marcelo Dourado – GFTeam

Master 5

Wellington Megaton – Gracie Humaitá

Marco Barbosa – Barbosa JJ

Nelson Monteiro – Gracie Barra

Master 6

Itabora Ferreira – Alliance

Master 7

Marco Antonio Pena – Gracie Barra