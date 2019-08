Inscrições com desconto no SJJIF Worlds acabam nesta quinta-feira; garanta já sua vaga

Share it

Está cada vez mais próxima a edição deste ano do SJJIF World Jiu-Jitsu Championship, que acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, em Long Beach, na Califórnia. Por conta disso, vários craques do Jiu-Jitsu já garantiram sua vaga na disputa, mas esta é a reta final para você, competidor da arte suave, lutar no torneio internacional com desconto.

Na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, chega ao fim o prazo de inscrições com desconto no SJJIF Worlds 2019 desta fase, e novos valores já serão aplicados a partir da sexta-feira. Portando corra até o www.sjjif.com e garanta sua vaga.

Este ano, o evento oferece mais de 295 mil reais em premiações no total. Por isso não perca tempo. Inscreva-se já pelo www.sjjif.com e não fique de fora!