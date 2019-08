Vídeo: Reveja o nocaute de Stipe Miocic em Daniel Cormier pelo cinturão do UFC 241

Share it

Depois de ser surpreendido por Daniel Cormier em julho de 2018, no UFC 226, Stipe Miocic perdeu o cinturão dos pesos pesados, título este que já defendia desde 2016. Seu retorno ao cage, no último sábado, dia 17 de agosto, tinha como objetivo retomar o seu trono.

Na luta principal do UFC 241, em Anaheim, na Califa, o então desafiante Stipe Miocic encarou novamente o indigesto Daniel Cormier, que começou a disputa com fortes golpes na trocação e melhores ações gerais no round. Os outros dois assaltos, mais equilibrados, ainda assim tinham margem de vitória para o campeão Cormier, que chegaria embalado na quarta etapa.

Para vencer, Stipe teve que mudar a estratégia: ao invés de buscar golpes da distância, bem encurtada por Cormier, Miocic trabalhou golpes duros na linha de cintura, que distraíram Cormier até que este recebesse um duro cruzado de direita, seguido de uma sequência de golpes que deu a Stipe Miocic a vitória e seu cinturão de volta.

No vídeo abaixo, você confere as impressões do campeão dos pesos pesados e o replay por outro ângulo da sua vitória no UFC 241. Confira!

UFC 241

Anaheim, EUA

17 de agosto de 2019

Stipe Miocic venceu Daniel Cormier por nocaute técnico aos 4min09s do R4

Nate Diaz venceu Anthony Pettis na decisão unânime dos jurados

Paulo Borrachinha venceu Yoel Romero na decisão unânime dos jurados

Sodiq Yusuff venceu Gabriel Benítez por nocaute técnico aos 4min14s do R1

Derek Brunson venceu Ian Heinisch na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Khama Worthy venceu Devonte Smith por nocaute técnico aos 4min15s do R1

Cory Sandhagen venceu Raphael Assunção na decisão unânime dos jurados

Drakkar Klose venceu Christos Giagos na decisão unânime dos jurados

Casey Kenney venceu Manny Bermudez na decisão unânime dos jurados

Hannah Cifers venceu Jodie Esquibel na decisão unânime dos jurados

Kyung Ho Kang venceu Brandon Davis na decisão dividida dos jurados

Sabina Mazo venceu Shana Dobson na decisão unânime dos jurados