Marcos Babuíno e Cleiton Foguete assumem luta principal do Future MMA 8

O Future MMA 8, que acontece na próxima sexta-feira, 23 de agosto, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo, terá uma luta principal de respeito, entre dois atletas de renome no cenário nacional.

Com um chamado de última hora para atuar em um evento internacional, Alex Canguru ficou impossibilitado de encarar Jackson Tortora pelo cinturão dos médios. Por conta do curto tempo para se encontrar um novo adversário apto para se credenciar ao título, Marcos Babuíno e Cleiton Foguete, que fariam a luta coprincipal, foram promovidos à última luta da noite.

“Imprevistos como estes acontecem em qualquer evento de MMA”, ressaltou Jorge Oliveira, presidente do Future MMA. “A diferença é que o Future MMA, em seu card montado para a oitava edição, tem mais de uma luta que poderia ser promovida ao combate principal. Nesta escala, porém, não tivemos trabalho em escolher Babuíno x Foguete para a vaga, já que o duelo abriga dois cascas-grossas de técnica e experiência incontestáveis.”

Agora com dez lutas, o card conta com duelos de tirar o fôlego, casados pela organização e por nossos fãs, no Future App. Entre os destaques temos a disputa entre Augusto Abdias e Magnus Kelly, em combate recheado de rivalidade entre os atletas das academias Pitbull Brothers e Hikari, do Rio Grande do Norte; além do duelo entre Caio Borralho e Otávio Sagas, que são pupilos diretos das feras do UFC Demian Maia e Charles do Bronx, respectivamente.

Para acompanhar todas as lutas do evento, ao vivo, baixe agora o Future FC App, no Google Play e Apple Store. Confira o card completo!

Future MMA 8

23 de agosto de 2019

Centro Universitário Ítalo Brasileiro

(Av. João Dias, 2046 – Santo Amaro)

66kg – Marcos Babuíno vs. Cleiton Foguete

61kg – Gustavo Erak vs. Rogério Pitbull

77kg – Clebinho Souza vs. Vinícius Cruz

120kg – Henrique Montanha vs. Hugo Cunha

70kg – Augusto Abdias vs. Magnus Kelly

61kg – Luís Felipe Buda vs. Nilton Gavião

87kg (Peso Casado) – Caio Borralho vs. Otávio Sagas

66kg – Gabriel Oliveira vs. Alireza Noei

61kg – Caionã Blade vs. Raul Baiano

77kg – Moacir Cordeiro vs. Augusto Lopez