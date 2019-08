Lute por prêmios em dinheiro no Kamikaze Open 2019; inscrições abertas

Share it

Depois do sucesso da Copa Kamikaze 2019, que rolou em agosto, os promotores do evento já convocam a nação do Jiu-Jitsu para participar do evento Kamikaze Open, marcado para o dia 10 de novembro.

O torneio traz como atrativo, além da organização e chancela da nossa parceira Kamikaze, prêmios em dinheiro para os campeões absolutos do juvenil ao master, em todas as faixas nas disputas de kimono, além de um super absoluto sem kimono de submission pro, no qual qualquer atleta pode se inscrever e disputar o prêmio de mil reais.

Faça a sua inscrição pelo site soucompetidor.com.br e confira no vídeo a seguir os melhores momentos da Copa Kamikaze 2019. Inspire-se nos lances para fazer bonito em novembro, amigo leitor! Oss!