Vídeo: Dana White analisa principais destaques do UFC 241, neste sábado

Depois de pouco mais de um ano de espera, os fãs de MMA terão a oportunidade de conferir, ao vivo no Combate, a aguardada revanche entre o campeão peso pesado Daniel Cormier e o ex-dono do cinturão Stipe Miocic . Os dois se enfrentaram pela primeira vez em julho de 2018, no UFC 236. Na ocasião, Cormier era o campeão peso meio-pesado e subiu para a categoria de cima para uma “superluta” com o então detentor do título até 120kg. DC não tomou conhecimento do seu rival, chocou o mundo e se consagrou campeão em duas divisões.

Cormier optou, então, por ficar na categoria mais pesada do UFC e renunciou ao seu cinturão meio-pesado. Sua primeira defesa aconteceu em novembro, quando superou Derrick Lewis no segundo round. Miocic, por outro lado, não pisa no octógono desde a noite em que foi destronado.

Em entrevista recente, o atual campeão e líder do ranking peso-por-peso do UFC declarou que gostaria de lutar até os 40 anos, idade que completou no dia 20 de março, deixando no ar que a luta contra Miocic pode ser a última da sua brilhante carreira.

A esperada luta entre Romero e Borrachinha

Depois de muita especulação, com lutas marcadas e canceladas, Yoel Romero e Paulo Borrachinha finalmente se enfrentam neste sábado, em Anaheim.

Invicto na carreira com 12 vitórias, o brasileiro de Contagem, Minas Gerais, é visto como uma das promessas no peso-médio. Desde que estreou no UFC, em março de 2017, foram quatro vitórias, todas por nocaute técnico. Aos 28 anos, Borrachinha ocupa a sétima colocação no ranking peso-médio e uma nova vitória pode lhe garantir uma vaga no top 5 da divisão.

Atual número dois na categoria, o cubano Yoel Romero só foi derrotado dentro da organização por um único lutador: o campeão Robert Whittaker. Em seu currículo constam vitórias sobre nomes como Luke Rockhold, Chris Weidman, Ronaldo Jacaré e Lyoto Machida.

A volta de Raphael Assunção

O peso-galo Raphael Assunção retorna ao octógono contra o americano Cory Sandhagen. Aos 36 anos, o pernambucano tem 27 vitórias e seis derrotas na carreira. Em sua última luta, no UFC Fortaleza, em fevereiro, foi derrotado por Marlon Moraes. Atual número três da categoria, Raphael espera retomar a corrida pelo cinturão, já que até hoje ainda não teve oportunidade de lutar pelo título da divisão.

Já Sandhagen é considerado uma revelação entre os atletas americanos. Aos 27 anos, o lutador soma quatro vitórias desde a sua estreia na organização.

Presidente do UFC< Dana White analisou os principais destaques do explosivo card deste sábado. Confira no vídeo abaixo e, para os resultados do evento em tempo real, acesso o Instagram do Combate, no @canalcombate

UFC 241

Honda Center, Anaheim, EUA

17 de agosto de 2019

Daniel Cormier x Stipe Miocic

Anthony Pettis x Nate Diaz

Yoel Romero x Paulo Borrachinha

Gabriel Benitez x Sodiq Yusuff

Derek Brunson x Ian Heinisch

CARD PRELIMINAR

Devonte Smith x Khama Worthy

Raphael Assunção x Cory Sandhagen

Christos Giagos x Drakkar Klose

Manny Bermudez x Casey Kenney

Hannah Ciffers x Jodie Esquibel

Kyung Ho Kang x Brandon Davis

Sabina Mazo x Shana Dobson