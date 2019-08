Jiu-Jitsu é sucesso nos “Jogos Olímpicos” dos policiais e bombeiros

Share it

O ingresso do nosso Jiu-Jitsu no 2019 World Police and Fire Games (WPFG) não poderia ser melhor. Centenas de atletas da arte suave se inscreveram para disputar a modalidade, com e sem kimono, e o Jiu-JItsu foi um dos esportes mais concorridos de todo o evento, que é considerado os Jogos Olímpicos dos policiais e bombeiros. O evento foi realizado esta semana, em Chengdu, na China.

O presidente da SJJIF, João Silva, comemorou o sucesso do Jiu-Jitsu na competição e analisou o andamento do torneio para a arte suave.

“”O evento foi um grande sucesso, o Jiu-Jitsu estava entre as modalidades que foram mais elogiadas e que criaram grande interesse dos participantes e do público”, disse João Silva, diretamente da China. “Acredito que essa seja uma notícia muito boa para todos nós, da comunidade do Jiu-Jitsu. Por exemplo: o evento abre portas para os professores de BJJ darem aulas tanto para os policiais como para os bombeiros, não apenas de defesa pessoal, mas agora também para as próximas competições do WPFG: em 2021 (em Roterdã, na Holanda) e em 2023 (Winnipeg, Canadá)”.

E você, amigo leitor, animado para as portas que a SJJIF vem abrindo ruma à expansão da nosso Jiu-Jitsu em eventos ao redor do mundo? Comente conosco!