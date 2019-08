Das vendas de sacolé à faixa-preta de Jiu-Jitsu: nova estrela da GFTeam chega à elite do Jiu-Jitsu

Share it

A vida do jovem Leonardo Silva mudou na última semana, em Ohio, nos Estados Unidos. Do início difícil em Itaboraí, no Rio de Janeiro, onde tinha que vender sacolé para se manter no esporte, hoje o novo campeão da GFTeam é, merecidamente, faixa-preta de Jiu-Jitsu.

Emocionado, Leonardo explica a sensação de conquistar um importante objetivo de sua vida: ser profissional no Jiu-Jitsu.

“Para mim, ser faixa-preta é uma realização pessoal e significa oportunidade. Digo oportunidade, pois sei que posso mudar a minha vida totalmente. Eu lembro dos tempos sombrios que passei quando ficava sem treinar, porque não tinha dinheiro para passagem. Lembro do tempo que ficava nas praias do Rio vendendo sacolé para pagar uma inscrição. Eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Sei que vou mostrar todas as minhas habilidade para as pessoas que ainda não me viram, que não me conhecem, agora eu vou poder mudar isso. Chegar até aqui foi um caminho árduo e agora tenho a chance de realizar tudo que sempre sonhei”, recorda Léo, que ganhou a faixa-preta das mãos do seu professor Gutemberg Pereira.

Praticante de Jiu-Jitsu há nove anos, o jovem lutador conta em qual categoria pretende lutar na elite do esporte e o que espera. Como competidor, ele acumula inúmeras medalhas de ouro em torneios da IBJJF.

“Pretendo ficar na divisão dos leves. É, com certeza, uma das categorias mais disputadas e sei que estou no nível para estar competindo a altura dos campeões. Não vou me surpreender com as minhas realizações e sempre acreditei que conseguiria. Mas o resultado a Deus pertence e me resta a trabalhar duro”, analisa a nova estrela da GFTeam, que tem o triângulo e estrangulamento como posições fortes.

Leonardo volta a lutar no Fight to Win no dia 30 de agosto, mas ainda não tem adversário definido.

