Vídeo: Fernando Reis finaliza Fellipe Andrew e garante ouro duplo no Floripa Open

Realizado no Complexo Esportivo Rozendo Lima, no último final de semana, o Floripa Open da IBJJF reuniu grandes craques do Jiu-Jitsu em seus tatames, mas um deles saiu do evento com grande destaque.

Fernando Reis, da Alliance, garantiu ouro duplo na divisão de faixa-preta adulto, ao vencer no peso pesado e também no absoluto.

Entre os pesados, Fernando ficou com o ouro após encontrar Simonelli Emiliano na finalíssima, mas foi no duelo do absoluto que a estrela de Fernando brilhou ainda mais.

Pelo título em peso aberto, Fernando Reis ficou frente a frente com Fellipe Andrew (Zenith), que vencera o título superpesado no mesmo dia e partia em busca do ouro absoluto. Para vencer, Fernando trabalhou com firmeza na sua meia-guarda, e ao vislumbrar uma brecha de Fellipe, escorregou para as costas e atacou no estrangulamento vencedor, garantindo o ouro duplo.

Confira o lance campeão no vídeo abaixo!