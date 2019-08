Vídeo: Os treinos e a mente de Pablo Mantovani rumo ao ADCC 2019

Share it

Aos 24 anos, Pablo Mantovani está em fase de preparação para o ADCC 2019, maior torneio de grappling do mundo, agendado para setembro, em Long Beach, na Califórnia. Para conquistar sua meta, o faixa-preta treina com André Galvão, na Atos, em San Diego, e revela o que tem aprendido com o astro da modalidade.

“A parte da mentalidade é uma coisa importante e aqui podemos nos blindar cada vez mais. Ter um treino forte em que você olha para um lado e tem um cara duro do seu peso e você olha para o outro lado e vê a mesma coisa. Como você não vai ficar blindado? A cada treino sinto que fico mais esperto e minha confiança aumenta. Sinto-me privilegiado por ter todo esse grupo aqui na Atos e sei que a cada camp estamos prontos para enfrentar qualquer adversário no mundo. O treino é inteligente”, revela Pablo, que ainda completa:

“Tenho uma dieta regrada e preparada especialmente para mim. Tudo isso é importante num conjunto para ser campeão. A minha parte eu estou fazendo.”

O atleta vai disputar a categoria até 66kg que, para ele, é uma das mais disputadas do torneio sem kimono. Para vencer, ele conta como evoluiu seu jogo, principalmente as partes de queda.

“Tive que explorar novas técnicas e desenvolver uma nova mentalidade. Descobri que não bastava sentar no chão e tentar fazer guarda, se quisesse ter sucesso. Então sai da minha zona de conforto e trabalhei aquilo que faltava na parte em cima e quedas, principalmente. Procuro ser um atleta completo e não gosto de ser limitado a um estilo apenas. Busco melhorar sempre para estar pronto”, revela o gaúcho, que é faixa-preta de Guto Campos.

Veja como funciona o treino de Pablo: