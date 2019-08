Pesos médios de alto nível entram em ação no King of Mats em Los Angeles

Share it

O Abu Dhabi King of Mats está de malas prontas rumo à Los Angeles. O evento inovador, agendado para o dia 14 de setembro, na Azuza Pacific University, contará com oito dos melhores lutadores pesos médios do Jiu-Jitsu atual. O vencedor da disputa em Los Angeles garantirá um lugar para disputar o cinturão de divisão no futuro. Os nomes confirmados são:

Isaque Bahiense (Brasil) – Campeão do Abu Dhabi World Pro e do Abu Dhabi Grand Slam, Isaque chega para reivindicar seu primeiro título no King of Mats. O poderoso jogo de Bahiense e o desejo de perseguir seus objetivos é uma garantia de que suas lutas são sempre emocionantes, já que seus resultados o colocam como um dos nomes a serem observados com atenção na chave.

Tommy Langaker (Noruega) – Langaker escreveu seu nome na história quando ganhou a divisão de 77kg ADWPJJC 2019. Ele está de volta para reivindicar outro título importante em sua carreira. Qualquer um que o tenha visto competir sabe que ele tem tudo para chegar ao topo da chave.

Diego “Sem Noção” Ramalho (Brasil) – Segundo colocado no ranking faixa-preta adulto na temporada 2018/2019, Diego começou a temporada 2019/2020 com tudo, ganhando a categoria 77kg tanto no ADGS Moscow quanto no ADGS Tokyo. Ele está vindo para Los Angeles para brilhar ainda mais.

Max Lindblad (Suécia) – O faixa-preta sueco chegou ao topo da faixa-preta até 77kg no 2019 ADGS de Londres, batendo alguns dos melhores do mundo. Ele no King of Mats para provar que a Escandinávia é uma verdadeira potência no Jiu-Jitsu atual.

Manuel Ribamar (Brasil) – Outro talento brasileiro, Ribamar retorna com garra a Los Angeles, cidade no qual ele ganhou o título da divisão de 85kg em 2018, no Abu Dhabi Grand Slam. Um dos competidores mais talentosos de sua geração, Ribamar merece ser reconhecido como sério candidato ao título.

Levi Jones-Leary (Austrália) – Um dos competidores mais talentosos da Austrália, Levi mostrou níveis de desempenho que o colocaram frente a frente com todos os outros integrantes da chave. Segundo colocado na divisão 77kg no Abu Dhabi Wolrd Pro 2019, e também nos Grands Slams de Abu Dhabi e Londres, Levi está pronto para dar um passo além e garantir o primeiro lugar em Los Angeles.

Gustavo Batista (Brasil) – O faixa-preta da Atos JJ está familiarizado com a vitória na Califórnia. Vencedor até 94kg no ADGS Los Angeles em 2018, Batista estará de volta para reivindicar seu primeiro título no King of Mats. Quem pode duvidar que ele é um forte candidato?

Marcos Tinoco (Brasil) – Uma potência na categoria de master 1 na temporada 2018/2019, quando conquistou medalhas de ouro em todos os eventos do ADGS e também no ADWPJJC, Tinoco está voltando para a divisão de adultos para mostrar que a experiência pode vencer a juventude.

O Abu Dhabi King of Mats em em Los Angeles será a 7ª edição do evento, e também fará parte do fim de semana repelto de Jiu-Jitsu do Abu Dhabi Grand Slam Tour em Los Angeles, nos dias 14 e 15 de setembro. O período de inscrição antecipada para o ADGSLA é 17 de agosto. O prazo final é 6 de setembro. Inscreva-se agora! Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jiujitsuworldmag.

(Fonte: Assessoria de imprensa)