Vídeo: Rômulo Arantes Neto e Roger Gracie em treino de Jiu-Jitsu na GB Parque Olímpico

Share it

Faixa-marrom de Jiu-Jitsu e ator de cinema e televisão, Rômulo Arantes Neto vestiu o kimono para visitar a academia Gracie Barra Parque Olímpico, do professor e amigo Kléber Buiu, e conferir de perto o super seminário do craque Roger Gracie.

Depois de aprender e testar a prática as técnicas ensinadas por Rojão, com a ajuda do camarada Marcio Garcia, Rômulo separou suas melhores armas para dar um treininho amistoso com o dez vezes campeão mundial na faixa-preta.

Confira no vídeo abaixo as movimentações das feras em ação na nossa GMI Gracie Barra Parque Olímpico!