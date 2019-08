Vídeo: Grandes momentos e a emoção diante da estátua de Carlson Gracie

Share it

O dia 12 de agosto de 2019 ficará marcado no coração e na memória dos amantes da arte suave. Carlson Gracie faria 87 anos nesta data se estivesse entre nós, e seus alunos e admiradores fizeram com que o mestre permaneça eterno no bairro, em forma de estátua, instalada da praça Shimon Peres, em Copacabana.

Diversas figuras ilustres estiveram por lá. Além do filho, Carlson Gracie Jr., vários alunos de renome internacional e políticos que levaram a vida com os ensinamentos de Carlson. Todos eles, emocionados com a homenagem feita ao mestre, conversaram com a equipe de GRACIEMAG para falar da emoção e ensinamentos deixados pelo saudoso grande mestre.

Confira no vídeo abaixo!