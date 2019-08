Vídeo: Demian Maia e Caio Borralho ensinam defesa do leglock finalizando no kata-gatame

Share it

Com olhar fixo na vitória no próximo dia 23 de agosto, no Future MMA 8, em São Paulo, o atleta Caio Borralho intensificou o seus treinos rumo ao duelo contra Robson Ferreira, em disputa de pesos médios. Para turbinar seu jogo de chão, Caio tem ao seu lado o professor Demian Maia, líder da Vila da Luta, e o craque do UFC gravou um vídeo mostrando um dos seus truques.

Na aula, Demian e Caio mostram como o passador pode evitar uma ataque na perna com uma finalizações sorrateira no kata-gatame. Depois de ter o oponente ajustado no bote do leglock, Demian ressalta a importância de isolar o quadril, para que a transição não se complete rumo à perna. Em seguida, Demian escorrega seu braço no ombro do adversário, esgrimando para entrar por baixo, fazendo pegada mão com mão para depois aplica pressão e liberar a perna, chegando do lado para arrochar o estrangulamento.

Confira a técnica no vídeo abaixo e não perca o Future MMA 8 no próximo dia 23 de agosto, ao vivo no aplicativo, com a luta de Caio Borralho e muitas outras feras em ação no decágono do Future!

Future MMA 8

São Paulo, SP

23 de agosto de 2019

70 kg (disputa de cinturão) – Jackson Tortora x Alex Canguru

66 kg – Marcos Babuíno x Cleiton Foguete

61 kg – Gustavo Erak x Rogério Carvalho

77 kg – Cleber Sousa x Vinicius Cruz

120 kg – Henrique Montanha x Hugo Cunha

70 kg – Augusto Abdias x Magnus Kelly

70 kg – Jack Godzilla x Rogério Karranca

61 kg – Luís Felipe Buda x Nilton Gavião

84 kg – Robson Ferreira x Caio Borralho

66 kg – Gabriel Oliveira x Alireza Noei

61 kg – Caionã Blade x Raul Baiano

57 kg Feminino – Bruna Vargas x Alana Souza