Inscrições abertas para o Mundial de Jiu-Jitsu Profissional da CBLP

Está confirmada para os dias 31 de agosto e 1 de setembro, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), a sétima edição do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional, com e sem kimono, da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP).

A organização informa que estarão em jogo dez cinturões profissionais, quarenta medalhas banhadas a ouro 24K, além de premiação em dinheiro para determinadas categorias.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto e todas as informações podem ser conferidas do edital do evento publicado em www.eventos.x-combat.com.br.

Ciente das dificuldades em função da crise econômica pela qual passa o Brasil, a CBLP lança também um programa de descontos para atender principalmente a crianças de projetos sociais cadastrados que pagarão valor simbólico em suas inscrições.

O programa engloba crianças nas categorias de idades que vão de Pré-Mirim a Infanto-Juvenil “B”, todas essas crianças receberão descontos com valor fixado em sessenta reais na inscrição independente da data do lote.

Com esta iniciativa a CBLP espera dobrar o número de crianças no Mundial BJJ Pro 2019.

Realizado pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, o Mundial BJJ PRO 2019 conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Hospital Oto Clínica, Faculdade Estácio, JBL Construtora, Estar Bem Distribuidora com cobertura da GRACIEMAG e do X-Combat TV News.

RESUMO:

Evento: Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2019 – Gi & No Gi

Data: 31 de agosto e 1 de setembro de 2019

Local: Ginásio Paulo Sarasate – Rua Ildefonso Albano Nº 2050 – Dionísio Torres

Fortaleza – Ceará

Informações e inscrições: www.eventos.x-combat.com.br

Suporte a inscrições pelo WhatsApp: (21) 99127-8145