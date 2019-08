Vídeo: Rodolfo Vieira e seu kata-gatame vencer no UFC Uruguai

Share it

A estreia de Rodolfo Vieira no UFC foi do jeito que todo o fã de Jiu-Jitsu esperava. Ao encarar o polonês Oskar Piechota no último dia 10 de agosto, no UFC em Montevidéu, no Uruguai, Rodolfo fez seu trabalho com a arte suave e manteve seu cartel invicto, agora com seis sucessos.

Para vencer, Rodolfo lutou com agilidade na trocação, sempre golpeando com a mão da frente, medindo a distância para suas entradas de queda, no single-leg e no double-leg. Oskar, que já lutou no ADCC, não é estranho à luta de solo. Também faixa-preta, o polonês resistiu às transições de Rodolfo no primeiro assalto, mas o brasileiro estava ótimo nas novas entradas de queda, até que no segundo round, ao cair por cima, Rodolfo ajustou o kata-gatame que valeu a vitória.

Confira nos vídeos abaixo o detalhe de Rodolfo Vieira para finalizar em sua estreia e as impressões do faixa-preta após sua conquista no UFC Uruguai.