Como parar Marcus Buchecha? Leitores da GRACIEMAG opinam

Nossos leitores são realmente brabos demais. Que orgulho! Em recente enquete publicada no Story do nosso Instagram, perguntamos qual seria a melhor estratégia para se enfrentar o ídolo Marcus Buchecha.

Dos milhares de leitores que participaram, 77% disseram que iriam pra cima do campeão sem medo. Apenas 23% disseram que iriam apostar no antijogo. Buchecha analisou o resultado da enquete e comentou com nossa equipe:

“Gostei muito, assim que é bom, só casca-grossa querendo sair na porrada. Jiu-Jitsu é assim, para a frente, em busca de finalização.”

E você, qual estratégia usaria contra Marcus Buchecha num confere um contra um? Poste nos comentários!