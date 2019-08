Jiu-Jitsu nos “Jogos Olímpicos” dos policiais e bombeiros

Share it

O presidente da Sport Jiu-Jitsu International Federation (SJJIF) João Silva e o Presidente da Asian Sport Jiu-Jitsu Fedearation (ASJJJ) Edison Kagohara estão a caminho de Chengdu, na China, para o 2019 World Police and Fire Games (WPFG), evento conhecido como os “Jogos Olímpicos dos policiais e bombeiros”, que acontece de dois em dois anos, sempre mudando o país de um continente diferente.

Este ano vai ser o primeiro evento da WPFG com a inclusão do Jiu-Jitsu Gi e NoGi, considerando as regras da SJJIF. Se você ainda não se registrou as inscrições encerram nessa sexta feira no site http://www.chengdu2019wpfg.com .

Pesagens e chaves serão feitas ao vivo, no domingo, dia 11 de agosto. E a competição será realizada em dois dias, tendo na segunda-feira, dia 12 de agosto, todas as lutas até as semi finais e, na terça-feira, dia 13 de agosto, todas as finais.