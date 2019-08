Herbert Burns finaliza com o Jiu-Jitsu e garante vaga no UFC

Share it

Apenas uma vitória separava Herbert Burns do UFC. E ela aconteceu na noite do dia 6 de agosto, quando o peso-pena brasileiro finalizou Darrick Minner ainda no primeiro round pelo Dana White’s Contender Series, evento que tem servido de peneira para lutadores que buscam uma vaga no Ultimate. A luta terminou como Herbert havia planejada, mas o início do combate foi um pouco surpreendente. O americano começou partindo pra cima com tudo, atingindo bons golpes no brasileiro. Herbert ainda tentou trocar alguns golpes em pé, mas acabou puxando para a guarda, onde sabia que era superior ao seu oponente.

“O Minner veio igual a um maluco. Era a única chance dele, porque tecnicamente eu era melhor que ele em tudo. Eu tentei usar a trocação, acho que me afobei um pouco e deixei a emoção rolar, mas confio muito no meu Jiu-Jitsu e puxei para a guarda. Consegui me defender bem por baixo e sabia que uma hora ou outra a finalização ia acontecer. Consegui fazer uma transição do omoplata para o triângulo bem rápido e, em seguida, consegui finalizar com um arm-lock de dentro do triângulo”, contou Burns, que irá se juntar ao seu irmão Gilbert Durinho no UFC.

Logo após o triunfo em Las Vegas, Herbert, que agora possui um cartel com nove vitórias, sete delas por finalização, contou como foi a emoção de realizar o sonho de conquistar um contrato com a maior organização de MMA do planeta.

“Não importa de onde você vem. Você sempre pode realizar o seu sonho. E eu consegui realizar esse sonho, de lutar na maior organização de MMA do mundo. Essa vitória veio para premiar o trabalho de uma vida toda. Treino desde os meus 10 anos de idade e venho sempre batalhando. As vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Tive uma ótima sequência pelo One FC e nunca lutei pelo cinturão. Depois tive a chance de lutar no Look For a Fighter, que foi na minha última vitória pelo Titan FC. Achei que fosse rolar o contrato, mas não aconteceu. Fui convidado para lutar o Contender Series e acho que foi na hora certa, porque hoje sou um lutador muito mais experiente. Agora é aumentar o ritmo, trabalhar mais duro ainda pra chegar no UFC e buscar o meu espaço na divisão dos pesos-penas. Espero lutar em breve”, concluiu.

(Fonte: Assessoria de imprensa)