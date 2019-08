Fepa Lopes e os ajustes para um BJJ Stars ainda melhor em São Paulo

Share it

Depois de projetar a segunda edição do BJJ Stars em 2019 para a Califórnia, Fepa Lopes e a organização atenderam ao clamor do público e irão realizar mais um card de peso, com a nata do Jiu-Jitsu competitivo, em São Paulo, no clube Hebraica, no dia 19 de outubro.

GRACIEMAG conversou com Fepa, organizador do evento e nosso GMI na academia Pedra 90, e este detalhou o retorno do evento ao Brasil, em uma junção de fatores entre acordos comerciais e pedidos da galera.

“Tínhamos um grande atrativo para realizar o evento na Califórnia, e infelizmente isso acabou tendo uma mudança de planos”, disse Fepa. “Por esses motivos resolvemos voltar pra casa, onde temos acesso a toda infraestrutura de fornecedores, e facilidades, além de impostos de mandar dinheiro pra fora etc. Como o prêmio já seria em reais, conversamos com os atletas envolvidos, e após a confirmação de todos, decidimos que seria em Sampa. Faremos mais um grande show novamente no Hebraica, e corrigindo os problemas que tivemos na edição passada!”

Os problemas em questão, ditos por Fepa, se deram por conta da grandiosidade do evento na edição passada, com público acima do esperado. Cientes da procura neste novo evento, Fepa e demais integrantes da organização tomaram algumas precauções. Ele explicou:

“- A segurança do Hebraica é muito minuciosa, portanto abriremos os portões as 17hs.

– Para evitar as filas enormes nos bares e lanchonetes, dividimos mais pontos em todos os lados do ginásio, afim de minimizar isso.

– Anulamos alguns lugares, para dar mais conforto ao público.

– Alteramos cláusulas contratuais nos contratos dos atletas, para que estes tenham mais comprometimento em divulgar e cumprir as tarefas pré-evento. Acreditamos assim que o evento será ainda melhor!”

Além do card confirmado para o desafio Super 8 valendo 100 mil reais, com Leandro Lo, Nicholas Meregali, Lucas Hulk, Mahamed Aly, Fellipe Andrew, Rudson Mateus, Patrick Gáudio e Victor Hugo; outras superlutas já estão garantidas no card, como os duelos entre Roberto Godoi e Gustavo Ximu, Marco Barbosa e Adimilson “Juquinha”, além da disputa feminina que remonta uma recente final de Mundial, entre Aninha Schimitt e Bia Basílio.

E para você, amigo leitor, quem serão os campeões da próxima edição do BJJ Stars? Comente conosco!