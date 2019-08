Vídeo: Márcio Garcia e Roger Gracie treinam juntos na Gracie Barra Parque Olímpico

Share it

Nossa GMI Gracie Barra Parque Olímpico, dirigida pelo ilustre professor Kleber Buiu, recebeu no fim do mês de julho um super seminário com o craque Roger Gracie. Disputada como era esperado, a aula trouxe uma legião de alunos sedentos pelos conhecimentos de Rojão, além de algumas feras de outros seguimentos.

Ator e diretor de televisão, Márcio Garcia foi um destes alunos atentos em todas as dicas de Roger. Envergando sua faixa-marrom na cintura, Márcio ajustou suas posições, fez o específico durante a aula e, por fim, teve a chance de testar sua guarda com mão na gola contra o grandalhão Roger.

Confira o confere de Márcio Garcia e Roger Gracie no vídeo abaixo!