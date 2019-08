Embalado por nocaute em 14s, Jackson Tortora assume luta principal do Future MMA 8

Share it

Uma baixa de peso e uma substituição à altura. É com essa fórmula que o Future MMA 8, agendado para 23 de agosto, em São Paulo, terá sua nova luta principal. Toninho Fúria, que quebrou o nariz no camp rumo ao evento, dá lugar ao jovem e ávido Jackson Tortora, em duelo contra Alex Canguru, na última luta do card.

Embalado por um nocautaço sobre Anderson Buzika com 14 segundos de luta, o outrora azarão Jackson volta ao Future com status de estrela, já com a chance de faturar o cinturão peso leve da organização, que estará em jogo neste duelo de cinco assaltos.

“Achei irado me chamarem pra oitava edição do Future”, disse Tortora. “Meu objetivo é ser o campeão por onde passo e o chamado para lutar pelo cinturão, uma semana após vencer no Future 7, é bom demais. Das minhas lutas todos sabem o que podem esperar: ou nocaute ou finalização. Sempre me preparo para fazer uma guerra, e desta vez não sera diferente.”

Porém, o que espera Tortora do outro lado do cage no dia 23 de agosto é Alex Canguru. Com dez vitórias no cartel, oito delas por nocaute ou nocaute técnico, Alex se mostrou ciente das possibilidades de mudanças de adversário, mas seu trabalho forte para vencer no Future MMA 8 não mudou em nada.

“É um risco do esporte, essas mudanças repentinas acontecem mesmo”, analisou Alex. “É complicado, pois você se prepara para um adversário e quando há essas mudanças seu oponente tem um outro estilo, outra estratégia. Contudo, do nosso lado, seguiremos trabalhando forte, treinando muito, com muito foco. Tortora é um adversário duro, como o Toninho também é. Mas o trabalho árduo da nossa equipe certamente vai trazer a vitória para nós.”

Com o card já definido pelos fãs, em votação aberta no Future FC App (disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store), nomes de peso foram escalados para o evento, como Henrique Montanha, conhecido por ter nocauteado a estrela do UFC Johnny Walker em apenas 18 segundos em duelo pelo Jungle Fight, em 2016; e os rivais Augusto Abdias e Magnus Kelly, que chegaram até mesmo a fazer campanha um a favor do outro nas redes sociais para que o confronto saísse do papel. Além deles, Jack Godzilla x Rogério Karranca, Luis Felipe Buda x Nilton Gavião e Robson Negão x Caio Borralho foram outros combates escolhidos pelo público.

Confira abaixo o card completo do Future MMA 8, dia 23 de agosto, em São Paulo!

Future MMA 8

São Paulo, SP

23 de agosto de 2019

70 kg (disputa de cinturão) – Jackson Tortora x Alex Canguru

66 kg – Marcos Babuíno x Cleiton Foguete

61 kg – Gustavo Erak x Rogério Carvalho

77 kg – Cleber Sousa x Vinicius Cruz

120 kg – Henrique Montanha x Hugo Cunha

70 kg – Augusto Abdias x Magnus Kelly

70 kg – Jack Godzilla x Rogério Karranca

61 kg – Luís Felipe Buda x Nilton Gavião

84 kg – Robson Ferreira x Caio Borralho

66 kg – Gabriel Oliveira x Alireza Noei

61 kg – Caionã Blade x Raul Baiano

57 kg Feminino – Bruna Vargas x Alana Souza

77 kg – Moacir Cordeiro x Augusto Lopez