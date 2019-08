Casa do MMA profissional, American Top Team lapida jóia para o Jiu-Jitsu

Share it

Famosa por produzir alguns dos maiores campeões do MMA profissional, a academia American Top Team tem, por conta de suas filiais, investido bastante no Jiu-Jitsu. Na ATT em Fort Lauderdale, na Flórida, um jovem praticante da modalidade tem chamado bastante a atenção, por conta de seus resultados e sua forma de lutar.

Trata-se de Jorge “Jorjão” Fernandes, faixa-amarela de apenas 10 anos, campeão do Pan Kids em 2019 pela IBJJF e 19 vezes medalha de ouro no North American Grappling Association (NAGA), popular evento de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos.

O jovem treina sob o comando do seu pai, Junior Fernandes, faixa-preta de Ricardo Libório e principal treinador da ATT em Fort Lauderdale. Desde pequeno no tatame, ele desenvolveu o gosto pela modalidade naturalmente, como conta, a seguir.

“Eu treino desde os meus 3 anos de idade. No início, eu só chorava no tatame, mas sempre queria estar junto da minha irmã, que é um ano mais velha que eu e também praticava Jiu-Jitsu. Como sempre acompanhei meu pai, hoje eu amo o esporte”, conta o prodígio.

Jorjão também frisa que seu pai nunca o pressionou para treinar ou lutar, sua parte mais preferida no esporte.

“Meu pai nunca falou que eu tinha que competir. Ele sempre me motiva no esporte e não se importa se eu ganho ou perco. Antes da luta, ele só fala assim: ‘Te amo e me da um beijo aqui’. Se eu perco ou ganho, ele está sempre bem. Porém, ele sempre diz na academia que se você treina duro, sua luta será fácil. Isto que é importante”, detalha o jovem Jorjão, que tem como ídolos no esporte Bruno Malfacine e Levi Jones.

Astro do MMA e campeão peso mosca do One Championship, o faixa-preta Adriano Moraes vê um futuro promissor no faixa-amarela.

“Eu já treinei com ele, o moleque é dedicadíssimo. Ele é filho do Junior Fernandes, excelente professor de Jiu-Jitsu. O Jorjão ama competir e faz isso desde novinho mesmo, tem várias medalhas de ouro. Tu vê que o moleque é um campeão mesmo, talento puro. Acredito que se ele continuar nessa caminhada, ele vai ter um futuro próspero no esporte. é muito maneiro ver ele competindo, ele é pra frente”, projeta Moraes.

Veja o estilo de Jorjão no Jiu-Jitsu:

(Fonte: Assessoria de imprensa)