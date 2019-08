A estátua em Copacabana: aperte a mão de Carlson Gracie na segunda-feira 12 de agosto

Share it

A data escolhida para a inauguração da estátua de Carlson Gracie, primeiro filho do grande mestre Carlos Gracie, não será dia 12 de agosto por acaso. Supersticioso como poucos, o grande mestre celebrava o aniversário nesta data, apesar de nascido no dia 13 de agosto.

No próximo dia 12 de agosto de 2019, a partir de meio-dia, a data será novamente comemorada em grande estilo com a presença do mestre, cuja estátua de bronze terá a mão estendida para cumprimentar todos que passam na estação de metrô Siqueira Campos, mais precisamente na praça Shimon Peres, em Copacabana.

Carlson, que sempre pesou pouco mais de 70kg na época de lutador, agora terá 200kg, enfim um peso pesado como os que ele costumava enfrentar. A obra foi feita em bronze por Edgar Duvivier, artista que produziu a estátua de Clarice Lispector no Leme. São esperados para o evento dezenas de mestres e faixas-pretas formados na clássica academia, entre alunos, familiares e entusiastas do Jiu-Jitsu de todas as partes.

Não deixe de comparecer ao evento e homenageie o grande mestre. Oss!