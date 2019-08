Uma noite de estrelas e muito Jiu-Jitsu na GB Parque Olímpico

Share it

Numa noite de quarta, dia 24 de julho, o professor Kleber Buiu, líder da nossa GMI Gracie Barra Parque Olímpico, recebeu nos tatames azuis de sua academia o ídolo Roger Gracie para um super seminário. Limitado em vagas, a aula exclusiva teve ainda a presença de alguns atores ilustres da televisão, que são amigos de longa data do carismático Buiu.

Márcio Garcia e Rômulo Arantes, ambos envergando suas honrosas faixas-marrons, observavam atentamente os detalhes ricos de Roger nas posições de montada, e reproduziam os movimentos entre si, com os ajustes do Gracie e também do professor Buiu. Ao fim da aula, Marcio e Rômulo puderam treinar com Roger e com Buiu, cada um mostrando seu estilo e suas melhores armas.

Depois de toda a atividade, as feras bateram um papo com nossa equipe, presente no evento, e dividiram conosco suas impressões e como conheceram o simpático professor Buiu. Confira no vídeo abaixo!