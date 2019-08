Entrevista: Jéssica Bate-Estaca e os desafios para vencer Weili Zhang no UFC China

Share it

Prestes a viajar para China, Jéssica Bate-Estaca conversou com os jornalistas na tarde da última quarta-feira, dia 31 de julho, para explicar um pouco sobre sua mente e preparação rumo à sua primeira defesa de cinturão, contra a chinesa Weili Zhang, no dia 31 de agosto.

No papo, Jéssica falou sobre a emoção de atuar num pais tão distante, as impressões sobre a vida de campeã do UFC, os detalhes do jogo e atuação de Zhang na busca do título peso-palha e sobre outras questões.

Confira os melhores lances da entrevista coletiva no vídeo abaixo e assine já o Combate para ver Jéssica em ação no octógono!