Cleiber Maia rumo a Angola levando experiência do JJ brasileiro na bagagem

O presidente da SJJSAF, Cleiber Maia, viaja hoje (quinta-feira) para Luanda, capital de Angola, onde cumprirá uma série de agendas a convite do presidente da SJJAF (Sport Jiu-Jitsu African Federation), Jildson Simões. Amanhã Cleiber participará de um programa de rádio e dará um seminário para a equipe Dojo Jiu-Jitsu. No sábado, o presidente da SJJSAF será mediador de um workshop de pedagogia do Jiu-Jitsu.

“Será um intercâmbio muito importante para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Angola essa visita do presidente Cleiber Maia. Nós acompanhamos o trabalho realizado pela SJJSAF no Brasil e queremos seguir esse modelo, inclusive promovendo o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência. Além disso, será a oportunidade de os professores e atletas terem contato com uma referência do Jiu-Jitsu brasileiro”, diz Simões..

A Federação Africana tem 7 federações nacionais sob a sua coordenação e realizará pela terceira vez o African Open, desta vez nas paradisíacas Ilhas Maurício. A competição, marcada para ser realizada de 15 a 19 de agosto, já está até agora com quase 700 inscritos representantes de 15 países diferentes.