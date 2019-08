3 conselhos de Pedro Valente para vencer seu “inimigo interno”

Share it

A filosofia do Jiu-Jitsu vai muito além de golpes traumáticos, finalizações e pontuações nos campeonatos. Um exemplo disso foi dado pelo nosso professor GMI Pedro Valente, em discurso feito no TEDx Talk em Santo Domingo. O faixa-preta de Jiu-Jitsu falou sobre o “inimigo interno” e como os ensinamentos do Jiu-Jitsu podem ajudar qualquer pessoa, mesmo aqueles que nunca vestiram um kimono na vida.

Antes de passas os valiosos ensinamentos, professor Pedro falou sobre as origens da arte suave, sobre como os métodos atuais fazem com que a essência do Jiu-Jitsu comece a se perder ao longo dos anos, e também sobre como a arte suave pode ajudar qualquer pessoa, dentro e fora do tatame, a superar seu medos, angústias e dificuldades.

Para o faixa-preta, três conceitos básicos podem ser utilizados por qualquer pessoa, praticante ou não de artes marciais, e essas podem ser a porta de entrada para uma vida melhor. Confira.

Foco

Comece focando na sua respiração, entenda a entrada e saída do ar no seu corpo. Foque nos seus sentidos. Veja mais, sinta mais, sinta mais os cheiros, sinta mais o gosto das coisas. Foque mais nas pequenas coisa, faça tudo com atenção total. Eu garanto que você vai fazer melhor. Você vai evitar mais os perigos e apreciar mais as pequenas e belas coisas da vida.

Aceitação

Aceitação é sobre a sua relação com as coisas como são, neste instante. Pela aceitação, você vai se separar do inimigo interno. Com a aceitação você conseguirá enxergar a vida como um todo, e ter razões para ser grato. Gratidão é uma das forças de cura mais poderosas que existem. Seja grato pela vida, pela abundância de ar ao seu redor. Seguindo essa linha de raciocínio você encontrará muitas outras razões para ser grato.

Transformação

Transformar coisas negativas em coisas positivas. Transformar sua perspectivas. Transformar o inimigo interno no “amigo interno”. Pense no oceano, com uma forte corrente. O melhor nadador do mundo, ao tentar superar a corrente, vai falhar. Agora, se ele mudar de direção e procurar outra saída ele vai transformar a força insuperável em impulso ao seu favor.

Veja no vídeo abaixo (em inglês) toda a explanação de Pedro Valente sobre o “inimigo interno” e as dicas do Jiu-Jitsu para superá-lo.