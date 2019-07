Vídeo: O “abafa” de Duzão Lopes pelo ouro absoluto no Mundial da CBJJE

Share it

Para voltar para casa com ouro duplo, após fechar a categoria de pesadíssimos, Duzão Lopes se jogou com tudo no absoluto faixa-preta master 1 do Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJE, e não demorou muito pra a fera ter a mão levantada.

Após trabalhar em pé, Duzão viu seu adversário puxar para a guarda, e o trabalho por cima começou a ser feito. Depois de progredir para a meia-guarda, Duzão aplicou pressão por cima e finalizou no “abafa”, golpe que sufoca o adversário por baixo.

“Eu gosto de subir bem o quadril antes de pressionar”, disse Duzão em papo com GRACIEMAG. “Colo meu quadril com o máximo de pressão no plexo do adversário para ter maior chance de finalizar.”

Confira o lance final no vídeo abaixo!