Jiu-Jitsu: trabalho, missão ou filosofia de vida? GMI Cesar Palhares responde

Nos anos 1980, a família Palhares foi para Los Angeles ensinar na academia de Rickson Gracie, e foi nos EUA que Cesar começou a dar aulas – ensinou, inclusive, militares americanos na escola Jacksonville Gracie Jiu-Jitsu, na cidade mais populosa do estado da Flórida. “Nasci e cresci brincando nos tatames, ouvindo histórias e vendo treinos de alto nível. Por isso, até hoje não vejo o Gracie Jiu-Jitsu como um trabalho. Poucas pessoas tiveram o privilégio de aprender conceitos básicos do Jiu-Jitsu diretamente com Rickson Gracie, então jamais posso reclamar.”

Cesar retornou ao Brasil, e hoje ensina num aprazível espaço montado no belo Clube Naval Charitas, em Niterói, de noite. “Já fui instrutor da Swat, e hoje ensino alunos a partir de 16 anos a ganharem uma base no Jiu-Jitsu capaz de ajudar o praticante em qualquer lugar, em qualquer objetivo que ele tenha. Da proteção nas ruas a uma operação de elite no deserto, o Jiu-Jitsu dos Gracie é plenamente útil. É uma arte completa e fundamental para o corpo e a mente, por isso é mais que um trabalho”.

Perguntamos ao professor se ele se recorda de alguma sessão de treinos memorável. Ele respondeu sem pestanejar:

“O maior ensinamento que meu pai, o mestre Luiz Palhares, me passou foi o de investir numa boa base no Jiu-Jitsu, de estudar os conceitos básicos”, conta o GMI Cesar. “Um dia, cheguei à academia num sábado, e por acaso todos os alunos tinham faltado, só eu apareci. Tive, então, uma aula particular de luxo em que o Rickson ia rolando comigo e eu tinha de tentar permanecer na posição, nas costas, botando os ganchos. Foi uma aula prática de eficiência aplicada ao Jiu-Jitsu, com detalhes que ficaram para sempre gravados na minha memória”.

GRACIE JIU-JITSU NITERÓI

Av. Carlos Ermelindo Marins, 3100 Charitas, Niterói

# (21)99913-8814

cesar.palhares@hotmail.com

https://academiagjjn.negocio.site

@palhares.cesar