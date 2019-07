4 lições para você evoluir no Jiu-Jitsu hoje mesmo, com a campeã Ana Schmitt

Share it

Para uma das principais estrelas do Jiu-Jitsu, 2019 será um ano difícil de esquecer. Depois de ficar com a medalha de prata no Campeonato Brasileiro, Ana Schmitt deu a volta por cima ao conquistar seu segundo título mundial da IBJJF, como faixa-preta, em junho, na Califórnia. A atleta de Marcos Cunha foi campeã com maestria, ao vencer três adversárias no Mundial da IBJJF, incluindo Bianca Basílio na final.

Aos 29 anos, Ana revela quatro conceitos que, para ela, são importantes para qualquer praticante de Jiu-Jitsu, seja ele competidor ou não.

Leia, pratique e lembre-se: um dia será o seu dia.

Viva o momento

“O Jiu-Jitsu me ensinou que com dedicação e determinação você consegue chegar aonde quer. Aprecie a jornada e não só o resultado. Goste do dia a dia, aprenda com as coisas boas que acontecem. Fique feliz com sua evolução. Valorize seus dias bons e aprenda a tirar lições quando você treina mal ou tem dias ruins. Viva o presente. Esteja no aqui e agora o máximo que você conseguir, dentro ou fora do tatame. O meu objetivo é estar sempre vivendo o momento. Não estou pensando no ontem nem no amanhã, apenas vivendo o exato momento!”

Mentalize sua vitória

“Para o Mundial, eu mentalizei minha vitória todos os dias. Coloquei na mente que eu iria vencer e que ninguém havia treinado mais que eu. Todos os dias eu mentalizada que eu já era a campeã e eu, realmente, me sentia assim. Minha irmã e meu cunhado foram para o Mundial comigo e fizeram práticas de yoga e meditação antes da competição junto comigo e eu juro que eu nunca lutei tão calma na minha vida. Estava tão confiante que não importava o quão difícil era a categoria. A cada luta que passava eu sabia que iria vencer! Mentalizar sua vitória, seu dia, seus objetivos é muito importante. Minha parte mental estava muito forte no Mundial.”

Cuidado com o ego

“O Yago, meu namorado e faixa-preta de Jiu-Jitsu, me ensina até hoje a deixar o ego de lado. Isso é muito difícil, mas é completamente necessário para você evoluir. Isso o Yago pega muito no meu pé. Meu objetivo é esquecer que existe o ego, pois ele nos impede de evoluir.”

Acredite no processo

“A evolução não tem segredo. Tudo é treino, dedicação, humildade e sabedoria. Seu corpo e sua mente é um conjunto de tudo. Acredite no processo.”

(Fonte: Assessoria de imprensa)