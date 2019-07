Carina Santi, Alberto Ramos e mais campeões no Internacional Master de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro, o Internacional de Masters da IBJJF trouxe para o Rio de Janeiro a nata do Jiu-Jitsu nas divisões acima de 30 anos, em todas as faixas.

Na divisão de faixa-preta no master 1, Carina Santi (G13 BJJ) e Alberto Ramos (GFTeam) ficaram com os louros do dia, ao conquistarem vitórias duplas, figurando no topo do pódio tanto nas suas respectivas divisões de peso quanto no absoluto.

Para Carina, sem adversárias na divisão de superpesados, o ouro duplo veio após atuar com técnica refinada no absoluto, e bater Nivian Oliveira (Gracie Barra) na finalíssima pelo ouro.

Já no masculino, foi a vez de Alberto Ramos brilhar. Campeão do Mundial Master, a fera confirmou seu favoritismo no Internacional e levou dois ouros para casa. Primeiro garantiu o título no superpesado, ao fechar o pódio com Thiago Cidro. Já no absoluto, Alberto superou Augusto Mendonça (Ribeiro JJ) e garantiu a festa completa.

Outros destaques ficaram para a dobradinha GMI entre Arthur Cesar Gogó e Juninho Boi no alto do pódio superpesado master 2, e para o bronze de Diogo Almeida no master 1 peso pesado. Confira abaixo os resultados na faixa-preta, em todas as divisões!

Master 1 / Masculino / Preta / Galo

1 – Thiago Alves Taveira Makishi – GF Team

Master 1 / Masculino / Preta / Pluma

1 – Luiz Fernando Ribeiro de Andrade – GF Team

2 – Julio Cesar Moraes Rufino – GF Team

3 – Anoar de Lima Jezini – Nova União

3 – Douglas Rufino da Silva – Cantagalo Team

Master 1 / Masculino / Preta / Pena

1 – Gabriel Augusto Lyra Villela – GF Team

2 – Marcelo dos Santos Silva – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

3 – Eduardo de Souza Campos – Equipe Zero

3 – Pedro Henrique D. M. de Azevedo – R1NG BJJ

Master 1 / Masculino / Preta / Leve

1 – Fabio da Silva – GF Team

2 – Isaac Guimarães Thomaz – Gracie Humaita

3 – Erick Vinicius Raposo – Soul Fighters BJJ

3 – João Humberto Alves Ribeiro – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Preta / Médio

1 – Caio Gregorio Cipriano – Gracie Barra

2 – Valter Nogueira e Vasconcelos Neto – Associação Monteiro

3 – Talles Benjamin Vieira da Silva – Game Fight

3 – Wagner Geovanini – Brazilian Top Team

Master 1 / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Luis Carlos Marques Damasceno – LR Extreme

2 – Romulo de Souza Azevedo – Nova União

3 – Abner Soares de Souza – Brazilian Top Team

3 – Flavio Maia dos Santos – Academia Serrana Petrópolis de Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Preta / Pesado

1 – Diogo Silveira do Nascimento – Ns Brotherhood

2 – Augusto Rená Maciel Mendonça – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Diogo Almeida Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Jeancemy Silva dos Santos – Jiu-Jitsu For Life Brasil

Master 1 / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Thiago Cidro dos Santos – GF Team

3 – Felipe de Lima Machado – Gracie Barra

3 – Ivan Di Pillo Tomic – BARBOSA JIU-JITSU

Master 1 / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Marcus Vinicius Gabriel Oliveira – Gracie Barra

2 – Eduardo Cavalcante Tavares – Nova União

3 – Caio Rocha Vieira – Gracie Barra BJJ

3 – Raphael Bittencourt Quintanilha – GF Team

Master 1 / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Augusto Rená Maciel Mendonça – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Caio Gregorio Cipriano – Gracie Barra

3 – Thiago Cidro dos Santos – GF Team

Master 1 / Feminino / Preta / Pena

1 – Tine Scheldeman – Cicero Costha Internacional

2 – Tatiane Nunes da Silva – GF Team

3 – Ane Santos de Oliveira – G.A Fight Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Preta / Leve

1 – Lysandra Karine Almeida de Sousa – Nova União

2 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Vanessa Maria Silva de Oliveira – Gracie Barra

Master 1 / Feminino / Preta / Médio

1 – Bruna Noêmi Ribeiro – Atos Jiu-Jitsu

2 – Ursula Valverde Pinto – Demetrio Team – BJJ

3 – Bruna Gosson Cipolletta – Brasa CTA

3 – Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira – Gracie Barra

Master 1 / Feminino / Preta / Pesado

1 – Keila Cristina Nakatsubo dos Santos – Nova União

2 – Erika Gomes de Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

Master 1 / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

Master 1 / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira – Gracie Barra

3 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

Master 2 / Masculino / Preta / Galo 1 – Josuel Moreira Morais – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu 2 – Leandro Lopes Escobar – Soul Fighters BJJ 3 – Aldo Valente Ubaldo – Gracie Barra Master 2 / Masculino / Preta / Pluma 1 – Lúcio Flavio Mattos de Oliveira – GF Team 2 – Francisco Maciel de Sousa – GF Team International 3 – Eduardo da Silva Vieira – GF Team 3 – Fernando Rego Marcatto – OLL Fight Master 2 / Masculino / Preta / Pena 1 – Carlos Eduardo Enes Raymundo – GF Team 2 – Ivanilson Luis da Silva – Gracie Barra 3 – Diego de Araujo Saraiva – Nova União 3 – Wilson Alves da Silva Júnior – Top Brother Brasil Master 2 / Masculino / Preta / Leve 1 – Enock Carteado C. de Albuquerque Neto – CheckMat 2 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team 3 – Anderson Estevão Magon – CheckMat Brasil 3 – Willian Von Sohsten Pereira Rezende – Cicero Costha Internacional Master 2 / Masculino / Preta / Médio 1 – Rogerio Yoski Suto – Impacto Japan B.J.J. 2 – Claudio José da Costa Custódio – ZR Team Association 3 – Gabriel Araujo do Carmo – Gracie Barra 3 – Robson Almeida Braga – R1NG BJJ Master 2 / Masculino / Preta / Meio-Pesado 1 – Tede Marcio Veloso Pinto – Gracie Barra BJJ 2 – William Gonçalves Martins – Cicero Costha Internacional 3 – Rafael Carneiro de Miranda – Nova União 3 – Vinicius Franklin de Carvalho – Gracie Barra Master 2 / Masculino / Preta / Pesado 1 – Gustavo Henrique Saraiva Adolfo – GF Team 2 – Rafael Soares Rodrigues Ferreira – GF Team 3 – Gleydson Neri Sobrinho – GF Team – B 3 – Percio Gonçalves – G13 BJJ Master 2 / Masculino / Preta / Super Pesado 1 – Fabiano Junior Leite de Souza – FF Team BJJ 2 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team 3 – Rodrigo Alberto Dias – Maromba Academia 3 – Thales Leites Lourenço – Nova União Master 2 / Masculino / Preta / Pesadíssimo 1 – Leandro Soares da Silva – Qatar BJJ Brasil 2 – Alexandre Henrique da Rocha Campos – NU International 3 – Alexandre Vasconcelos Lopes de Lima – De La Riva JJ 3 – Leonardo Golinelo Senatore – Nova União Master 2 / Masculino / Preta / Absoluto Único 1 – Gustavo Henrique Saraiva Adolfo – GF Team 2 – Vinicius Franklin de Carvalho – Gracie Barra 3 – Percio Gonçalves – G13 BJJ 3 – Tede Marcio Veloso Pinto – Gracie Barra BJJ Master 2 / Feminino / Preta / Pena 1 – Ana Flacia de Freitas Brito – KMR BJJ KIMURA 2 – Joyce Costa Murta de Araujo – Rogério Marshal Jiu-Jitsu Master 2 / Feminino / Preta / Leve 1 – Patricia Alvares Pacheco – Maromba Academia 2 – Izabela Ferreira Miguel de Souza – GF Team Master 2 / Feminino / Preta / Médio 1 – Denise Macêdo de Almeida Campos – CheckMat 2 – Mônica Corrêa da Costa Istamati – Kihon Dojo B9 3 – Bianca Antunes Nobrega – Nova União Master 2 / Feminino / Preta / Meio-Pesado 1 – Adriana Lima de Jesus – Gracie Humaita Master 2 / Feminino / Preta / Super Pesado 1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu 2 – Danuza Blanco – Lethal Team BJJ Master 2 / Feminino / Preta / Absoluto Único 1 – Danuza Blanco – Lethal Team BJJ 2 – Patricia Alvares Pacheco – Maromba Academia 3 – Ana Flacia de Freitas Brito – KMR BJJ KIMURA Master 3 / Masculino / Preta / Galo 1 – Emerson Ferreira Faria – GF Team Master 3 / Masculino / Preta / Pluma 1 – Márcio Roberto Pereira Carvalho – Bruno Bomba Team 2 – Bruno Vinicius Setta Lagares – De La Riva JJ 3 – Fabio Neres dos Santos – GF Team 3 – Rodrigo de Pinho Borges – Black Team Jiu-Jitsu – Café Master 3 / Masculino / Preta / Pena 1 – Gabriel Willcox Furley – Carlson Gracie Team 2 – Vugner Amador da Silva – Nova União 3 – Mauricio Santos Conceição – Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu 3 – Murillo Carvalho da Silva Neto – Gracie Barra Master 3 / Masculino / Preta / Leve 1 – Jofre Gonçalves Nascimento – Nova União 2 – Rodrigo Silveira Neiva – Gracie Barra 3 – Leonardo Paes Oliveira – Gracie Barra 3 – Vinicius Alves Alkaim – GF Team Master 3 / Masculino / Preta / Médio 1 – Leonardo Souza Melo – KMR BJJ KIMURA 2 – Marco Aurelio Fontoura Braga – Gracie Humaita 3 – Hugo Leonardo de Almeida Velasco – Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu 3 – Olmar Fernandes da Silva Júnior – Agnaldo Goes Master 3 / Masculino / Preta / Meio-Pesado 1 – Carlos Rogerio Durlin – G13 BJJ 2 – Marcelo Nascimento Ribeiro da Silva – Gracie Barra 3 – Cesar Drumond Barcelos – GF Team 3 – Matheus dos Reis Videira – CheckMat Master 3 / Masculino / Preta / Pesado 1 – Marco Paulo Mavroleon Vieira de Vasconcelos – Soul Fighters BJJ 2 – Julio Cesar de Queiroz – Gracie Barra 3 – Cláudio Mendes de Sousa – GF Team 3 – Fernando Antonio Pereira Diniz Kamp – Gracie Barra Master 3 / Masculino / Preta / Super Pesado 1 – Felipe Bergamini Cobra – Nova Geração 2 – Gustavo Lindgren Machado da Silva – Gracie Barra 3 – Fábio Martins de Lima – Gracie Humaita 3 – Paulo Roberto Miranda Streckert – Maromba Academia Master 3 / Masculino / Preta / Pesadíssimo 1 – Dierley de Almeida Rodrigues – Nova União 2 – Agnaldo Luiz da Silveira – Gracie Barra 3 – Elieser Leandro Zanella – Gracie Barra 3 – Julio da Silva Pinheiro – G13 BJJ Master 3 / Masculino / Preta / Absoluto Único 1 – Agnaldo Luiz da Silveira – Gracie Barra 2 – Dierley de Almeida Rodrigues – Nova União 3 – Gustavo Lindgren Machado da Silva – Gracie Barra 3 – Paulo Roberto Miranda Streckert – Maromba Academia Master 3 / Feminino / Preta / Pena 1 – Sabrina Marcos Savi – Rilion Gracie Florianópolis – SC 2 – Sandra Inacio de Melo – KMR BJJ KIMURA 3 – Deborah Luisa Gautier Meza – Atos Jiu-Jitsu Master 3 / Feminino / Preta / Leve 1 – Alessandra Silva – Arena JJ Master 3 / Feminino / Preta / Meio-Pesado 1 – Jaqueline de Fatima Lima – Atos Jiu-Jitsu Master 3 / Feminino / Preta / Super Pesado 1 – Thais Ramos Pinto – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Master 3 / Feminino / Preta / Absoluto Único 1 – Thais Ramos Pinto – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu 2 – Sandra Inacio de Melo – KMR BJJ KIMURA 3 – Deborah Luisa Gautier Meza – Atos Jiu-Jitsu 3 – Jaqueline de Fatima Lima – Atos Jiu-Jitsu 3 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu 3 – Erika Gomes de Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

Master 4 / Masculino / Preta / Pluma 1 – Alex Pereira da Costa – GF Team Master 4 / Masculino / Preta / Pena 1 – João Manuel Pinho Oliveira Roque – Nova União 2 – Andrei Osti Andrezzo – Tetris 3 – Jefferson Campos Dantas – Quintella BJJ Brasil 3 – Roberto Lück Junior – Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu Master 4 / Masculino / Preta / Leve 1 – Jackson McVicker – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu 2 – Juan Carlos Cantanhede Martin – GF Team 3 – Alexandre Teixeira Araujo – Ataque Duplo 3 – Marcos Paulo Caetano Da Silva – GF Team Master 4 / Masculino / Preta / Médio 1 – André Luis Monroy Ushirobira – Ushirobira JJ 2 – Marcelo Pereira Dourado – GF Team 3 – Ary dos Santos Cardozo Junior – Nova União 3 – Rogério Moura Seabra – GF Team Master 4 / Masculino / Preta / Meio-Pesado 1 – Luciano Vilela Dourado – João Roque JJ 2 – Antônio Pereira Sidiropoulos – CheckMat 3 – Augusto Cesar Matheus de Oliveira – GF Team 3 – Roberto Porfirio da Silva – GF Team Master 4 / Masculino / Preta / Pesado 1 – Isaac Araujo Ramos – GF Team 2 – Emerson Alves de Gusmão – Equipe Juquinha 3 – Flavio dos Santos Gomes – Equipe Behring Master 4 / Masculino / Preta / Super Pesado 1 – João Clebe Herrera – Lótus Club 2 – Gilson da Silva – GF Team 3 – Reginaldo Cardoso Liani – Gracie Barra 3 – Roberto de Mendonça e Silva – GF Team Master 4 / Masculino / Preta / Pesadíssimo 1 – Emerson Leandro de Paula – Black Team Jiu-Jitsu – Café 2 – Lourival Filho – Raiz Jiu-Jitsu 3 – Marcos Spolora Leite – Selvagem BJJ 3 – Milton Cristiano Gomes – Academia Rostan Lacerda Master 4 / Masculino / Preta / Absoluto Único 1 – Emerson Leandro de Paula – Black Team Jiu-Jitsu – Café 2 – Milton Cristiano Gomes – Academia Rostan Lacerda 3 – Reginaldo Cardoso Liani – Gracie Barra 3 – Roberto Porfirio da Silva – GF Team Master 4 / Feminino / Preta / Pena 1 – Ana Cristina Henriques de Oliveira – Top Brother 2 – Carla Podolsky Beck Eyng – Selvagem BJJ Master 4 / Feminino / Preta / Meio-Pesado 1 – Maria do Carmo Paixão Teixeira – De La Riva JJ Master 4 / Feminino / Preta / Pesado 1 – Célia Regina Honorato de Oliveira – GF Team Master 4 / Feminino / Preta / Super Pesado 1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother Master 4 / Feminino / Preta / Absoluto Único 1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother 2 – Célia Regina Honorato de Oliveira – GF Team 3 – Maria do Carmo Paixão Teixeira – De La Riva JJ