Herbeth Índio finaliza Taigro Costa e conquista cinturão no Future MMA 7

Ao seu melhor estilo, Herbeth Índio finalizou Taigro Costa e se tornou o primeiro campeão peso-galo (61 kg) do Future MMA. No duelo principal do evento realizado nesta sexta-feira (26), em São Paulo, o atleta da Constrictor precisou de apenas três minutos e dez segundos para derrubar o rival com um cruzado de esquerda, encaixar a guilhotina e garantir o bônus de 500 dólares (cerca de R$ 1,800) de lutador da noite.

Na luta de maior tensão da noite, Jackson Tortora não tomou conhecimento de Anderson Buzika, emendou um cruzado seguido de um chute alto e definiu o combate com alguns golpes de misericórdia no chão, quebrando a sequência de 13 vitórias do rival e ampliando para a sua própria. Vale destacar que o peso leve chegou ao Future após conquistar um cinturão no maior evento de MMA da Sérvia.

Pai e filho vencem

Diego Braga consolidou o sucesso de sua família no evento deste final de semana ao bater Jamil Silveira por decisão unânime dos jurados. Apesar do triunfo, o lutador de 40 anos anunciou a aposentadoria em entrevista ainda no decágono. Em seguida, para a o, Jamil pediu a palavra e revelou que também penduraria as luvas, com apenas 32 anos de idade. Assim como o pai, o jovem Gabriel Braga, de 20 anos, também garantiu a vitória, ao nocautear Jean Soares em apenas um minuto e vinte e cinco segundos o e emplacar o seu quarto triunfo em quatro lutas.

Antes deles, Brendo Bispo, empurrado pela torcida da equipe Chute Boxe Diego Lima, provou que está com o MMA em dia ao levar o rival para o chão ao sentir perigo na trocação. Após algumas tentativas, ele conseguiu encaixar um mata-leão no duríssimo Luiz Fernando Lima no duelo que foi contemplado com o prêmio de Melhor Luta da Noite (500 dólares para cada).

Após romper o ligamento do joelho no início do ano, Augusto Sparta mostrou poder de superação em seu retorno ao decágono e venceu Carlin Soares por decisão unânime dos jurados em uma das melhores lutas da noite. Superior nos dois primeiros rounds, Sparta cansou no último assalto e foi dominado pelo rival. Isso, porém, não foi suficiente para lhe tirar o resultado positivo. Depois do anúncio oficial, em entrevista ainda no cage, o atleta da Maquininha do Futuro revelou que teve que vencer a depressão para voltar a competir.

Nas primeiras lutas do show, nocautes arrasadores levantaram o público presente no Clube Atlético Indiano. Marcos Detona Ralph, Luã Franco, Junior Baianinho não tiveram pena de seus rivais e encerraram seus combates deixando os adversários na lona. No único duelo feminino da noite, Maria Viúva Negra precisou de menos de um minuto para finalizar Jainne Aguiar com uma guilhotina e manter a invencibilidade no MMA, com quatro vitórias.

Confira todos os resultados do Future MMA 7:

Future MMA 7

Clube Indiano, São Paulo-SP

26 de julho de 2019

Herbeth Índio finalizou Taigro Costa com uma guilhotina aos 3:10 do R1

Jackson Tortora venceu Anderson Buzika por nocaute aos 14 segundos do R1

Diego Braga venceu Jamil Silveira por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28)

Marcelo Hulk venceu Danilo Adreani por interrupção médica aos 5:00 do R1

Brendo Bispo finalizou Luiz Fernando Lima com um mata-leão aos 2:33 do R3

Augusto Sparta venceu Carlin Soares por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28)

Elder Bebê Monstro venceu João Paulo Roy por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-27)

Viúva Negra finalizou Jainne Aguiar com uma guilhotina aos 49 segundos do R1

Marcos Detona Ralph venceu Marcos Conrado Jr por nocaute aos 1:03 do R1

Gabriel Braga derrotou Jean Soares por nocaute técnico aos 1:25 do R1

Luã Franco venceu Pedro Lima por nocaute aos 4:42 do R3

Junior Baianinho venceu Euclide Viana por nocaute técnico aos 4:59 do R1

(Fonte: Assessoria de imprensa)