Índio e Taigro confirmam luta principal do Future MMA 7, nesta sexta-feira

Taigro Costa e Herbeth Índio, que disputam o cinturão dos pesos-galos (61 kg) no Future MMA 7, nesta sexta-feira, dia 26 de julho, em São Paulo, venceram a balança e confirmaram o duelo principal do show. Atração bastante aguardada, Diego Braga e Gabriel Braga – pai e filho – também cumpriram com seus compromissos na pesagem, realizada nessa quinta-feira.

Deste modo, Diego confirmou o duelo contra Jamil Silveira pelos superleves (74 kg), enquanto Gabriel garantiu o confronto com Jean Soares pelos penas (66 kg). Estrelas do duelo coprincipal, Jackson Tortora e Anderson Buzika também superaram a balança e estarão presentes no show agendado para o Clube Indiano.

Atleta da Champion’s Team, Bruno Menezes extrapolou em 1,7 kg o limite da divisão dos moscas (57 kg) e não aceitou as condições impostas pela equipe de Bruno Korea, da TFT, que propôs que ele pesasse 62,5 kg na manhã desta sexta. Com isso, o duelo foi cancelado. CEO do Future MMA, Jorge Oliveira condenou o incidente.

“O Future surgiu para preparar e lançar os lutadores brasileiros ao mercado internacional, e quando a gente fala em preparar, a gente inclui obrigatoriamente o profissionalismo. Um lutador, por melhor que seja, se não cumprir o combinado, não se cria lá fora. As portas do Future, como uma liga de desenvolvimento, estão fechadas para o antiprofissionalismo”, ressaltou.

Chateado com a ausência no evento em função da falha na balança de Bruno Menezes, Korea lamentou a falta de profissionalismo do rival. Além disso, apontou que poderia ter uma chance de voltar ao UFC caso conquistasse a vitória.

“Eu precisava muito dessa luta, fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer essa luta com ele, que é um cara que tem nome, tem peso aí no Brasil, eu estava esperando uma luta desse calibre para poder voltar para o UFC. Fiz meu papel, treinei, fiz dieta, cheguei aqui e bati o peso bem e cumpri o meu papel e fui profissional. Meu adversário parece que estourou quase 2 kg, tentamos negociar, mas ele não aceitou as condições”, lamentou.

“Devido a isso a luta caiu. (…) O Future não é um dos eventos pequenos que ele deve estar acostumado, chegar aqui, estourar 2 kg e achar que isso é normal… Aqui tem que ter respeito e profissionalismo”, concluiu.

Os ingressos serão vendidos na porta do Clube Indiano, palco do show. O evento começa às 19h e será transmitido ao vivo e em alta definição no Future App, disponível gratuitamente no Google Play e na App store.

Future MMA 7

Sexta-feira, 26 de julho de 2019, 19h

Clube Indiano, São Paulo-SP

Taigro Costa (61,2 kg) x Herbeth Índio (60,7 kg)

Jackson Tortora (69,5 kg) x Anderson Buzika (70 kg)

Jamil Silveira (74kg) x Diego Braga (73,1kg)

Marcelo Hulk (59,2kg) x Danilo Adreani (56,7kg)

Luís Fernando (72,8 kg) x Brendo Bispo (72,1kg)

Augusto Sparta (62,2 kg) x Carlin Soares (61,7 kg)

João Paulo Roy (70,8 kg) x Elder Bebê Monstro (70,7kg)

Jainne Aguiar (50,8 kg) x Viúva Negra (52,1 kg)

Marcos Detona Ralph (95 kg) x Marcos Conrado Jr. (92,4 kg)

Jean Soares (66,2 kg) x Gabriel Braga (65,7 kg)

Pedro Lima (66,1 kg) x Luã Franco (65 kg)

José Fontes (61,2kg) x Euclide Viana (61,2 kg)