Cleiber Maia e Manimal em seminário beneficente no Rio

Visando estudar estrategicamente algumas técnicas numa abordagem diferente do que costumamos ver nas academias de hoje em dia, nosso professor GMI Cleiber Maia convidou o professor Luiz Carlos Matheus “Manimal” para um seminário beneficente nesta sexta-feira, dia 26. Professor Cleiber explicou a proposta da aula:

“Isso vai abrir a cabeça dos professores, seus alunos e futuros praticantes de Jiu-Jitsu brasileiro para um universo pouco explorado hoje em dia, mas que era muito valorizado pelos fundadores do nosso esporte – o Jiu-Jitsu como instrumento de desenvolvimento pessoal.

“Em conflito, percebemos com clareza como desenvolvemos estrategicamente nossos mecanismos de defesa. Esse processo nos possibilita desconstruir objetivamente padrões comportamentais que limitam nossas perspectivas de desenvolvimento pessoal, tanto na prática esportiva de luta, como no cotidiano onde temos que lidar constantemente com conflitos de toda natureza”

A proposta da aula é usar os fundamentos do Jiu-Jitsu para promover movimentos estratégicos que revelem oportunidades de ação em conflito/combate. O detalhamento técnico ensinado na aplicação dos golpes servirá apenas para minimizar o uso de energia e dar um tom artístico à atividade.

Amplie sua perspectiva de ação, seja impactante, posicione-se estrategicamente, aja espontaneamente e comprometa-se com o cumprimento da missão.

Serviço:

SEMINÁRIO BENEFICENTE

MINISTRANTE: Cleiber Maia

CONVIDADO ESPECIAL: Luiz Carlos Matheus “Manimal”

TEMA: O JIU-JITSU COM OBJETIVO TERAPÊUTICO

QUANDO? dia 26/07 às 16 horas, no projeto social 5 BCA Jiu-Jitsu.

ONDE? 5º Batalhão da Polícia Militar – Praça Coronel Assunção s/n – Centro RJ,

Ponto de Referência: Próximo ao Aquario

https://search.app.goo.gl/NVhEuQ

QUANTO? Os participantes podem ajudar voluntariamente com doações e alimento não perecível que será revertido ao PROJETO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: Professores de todas equipes, seus alunos e até não praticantes de Jiu-Jitsu que desejarem conhecer o conceito educativo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

✅A gênese de todo conflito – Educativo e Técnica de Defesa Pessoal associada

✅O processo decisório para resolução de conflitos – Educativo e Técnica de Luta em pé associada

✅Controle Emocional e Resiliência – Educativo e técnicas de Controle Lateral

✅Desconstruindo padrões comportamentais limitadores