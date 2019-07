6ª Etapa da Copa Prime encerra a “perna” da Tríplice Coroa

Share it

Programado para o próximo dia 4 de agosto em Novo Hamburgo-RS, a VI Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu entra na sua reta final de inscrições, com prazo máximo até o dia 31 de julho.

A VI Etapa da Copa Prime encerrará a perna da Tríplice Coroa, que consagrará os melhores da IV, V e VI Etapa Prime, com um título de Campeão da Tríplice Coroa e com a vaga direta na Copa dos Campeões (GP exclusivo formado pela elite do Jiu-Jitsu gaúcho que ocorrerá no dia 7 de dezembro em Porto Alegre).

Para o GP exclusivo, haverá a junção de categorias específicas para o somatório e classificação. A honraria e a vaga do GP serão destinado aos melhores atletas classificados destas Categorias (conforme exposto no site oficial).

Os títulos e as premiações no sul do país não param por aí. O cobiçado título de Top Ranking da Copa Prime estará concedendo, aos melhores atletas da temporada, 15 vagas na Seleção Prime para os maiores campeonatos da atualidade: o Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF, em Long Beach nos Estados Unidos, o Mundial Master IBJJF em Las Vegas, nos Estados Unidos e o Campeonato Brasileiro, em São Paulo.

“Há muita disputa pela frente para a conquista do título de Top Ranking. Nas próximas etapas, mais de 198 pontos estão em jogo em cada categoria, ou seja, a briga pelo título será ostensiva até o último combate” comentou o empresário e faixa-preta Fernando Paradeda.

As datas e locais das próximas Etapas da Copa Prime já estão definidas:

– VI Etapa: 04 de Agosto em Novo Hamburgo – RS

– VII Etapa: 08 de Setembro em Campo Bom – RS

– VIII Etapa: 06 de Outubro em São Jerônimo – RS

– IX Etapa (Grande Final): 10 de Novembro em Novo Hamburgo – RS

Confira a relação das categorias que serão agraciadas com o Título de Top Ranking e prêmios no site da Pro Sports – www.prosportsbjj.com