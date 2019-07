Roger Gracie explica a eficiência de seu Jiu-Jitsu: jogo progressivo, foco e grandes rivais

Share it

“Cada um tem a sua história, o seu momento. Não se deve diminuir ou aumentar a história de ninguém”, disse o tímido, porém sempre preciso Roger Gracie, em conversa com GRACIEMAG esta semana, ao analisar o título de “melhor Jiu-Jitsu do mundo” na visão de vários professores.

Mesmo sendo apontado como o Pelé da arte suave, Roger reafirmou que não tem segredos no seu jogo. Muito treino, foco e uma mente fixa no objetivo maior do Jiu-Jitsu ditaram o ritmo de sua carreira, durante seus 20 anos como competidor. De passagem pela academia do nosso GMI Kléber Buiu, na Gracie Barra Parque Olímpico, Roger falou sobre o seu jogo progressivo, os grande rivais que gostaria de ter enfrentado e o foco inabalável para ter sucesso dentro e fora dos tatames. Confira!