Rafael dos Anjos lidera time de seis brasileiros no UFC San Antonio

Embalado pela ótima vitória sobre Kevin Lee no UFC Rochester, em maio, o ex-campeão peso leve Rafael dos Anjos volta ao octógono neste sábado, dia 20 de julho. O brasileiro, atual número quatro entre os meio-médios, enfrenta o jamaicano Leon Edwards sonhando com uma nova corrida pelo cinturão da categoria. O evento será exibido ao vivo e com exclusividade pelo canal Combate.

Edwards vem em uma sequência de sete vitórias sobre nomes como Vicente Luque, Donald Cerrone e, mais recentemente, Gunnar Nelson. A última derrota de “Rocky”, 12º no ranking, foi para o atual campeão Kamaru Usman, em dezembro de 2015, em um card liderado pelo brasileiro. Na ocasião, Rafael fazia a sua primeira e única defesa do cinturão dos leves.

Sempre querido pelos fãs, Francisco Massaranduba também estará presente no UFC San Antonio. O piauiense, que completou 40 anos recentemente, vem de vitória sobre Evan Dunham, no UFC São Paulo, em setembro do ano passado. Seu adversário nesta luta será o americano Alexander Hernandez. O confronto entre os dois, inclusive, havia sido marcado para o UFC 233, que aconteceria no dia 26 de janeiro, mas acabou cancelado.

Atual 13º entre os leves, Hernandez vinha de oito vitórias seguidas na carreira (duas no UFC) quando foi nocauteado pelo compatriota Donald Cerrone, em janeiro.

O peso-galo capixaba Gabriel Silva faz sua estreia na organização contra o americano Ray Borg. Gabriel, que é irmão do ex-lutador do UFC Erick Silva, tem 24 anos e está invicto na carreira, com sete vitórias. Já Borg – ex-desafiante do cinturão peso-mosca – subiu para os galos na sua última luta, contra Casey Kenney, em março, mas foi derrotado por decisão unânime. Também estão presentes no UFC San Antonio os brasileiros Felipe Dias Colares, Klidson Abreu e Jennifer Maia.

A paranaense Jennifer é a atual número 6 entre as atletas peso-mosca do UFC. Ela enfrenta a americana Roxane Modafferi, quinta da categoria. Modafferi vem de vitória por decisão dividida sobre Antonina Shevchenko, enquanto Jennifer derrotou Alexis Davis, também por decisão. A luta entre as duas será uma revanche, já que se enfrentaram no Invicta, em setembro de 2016. Na ocasião, a brasileira saiu vitoriosa.

O manauara Klidson Abreu vai em busca da sua primeira vitória no UFC. O peso meio-pesado fez sua estreia na organização em fevereiro, mas foi derrotado por decisão unânime por Magomed Ankalaev. Seu adversário é o veterano e velho conhecido dos brasileiros Sam Alvey, que tem no currículo derrotas para Rogério Minotouro e Thales Leites.

Já Felipe Dias Colares vai para a sua segunda luta no maior evento de MMA do mundo. O amapaense estreou com derrota no começo do ano, quando perdeu por decisão para o também estreante Geraldo de Freitas Jr., no UFC Fortaleza. “Cabocão” enfrenta o americano Domingo Pilarte, que faz sua estreia no evento.

UFC San Antonio

San Antonio, EUA

20 de julho de 2019

Rafael dos Anjos x Leon Edwards

Aleksei Oleinik x Walt Harris

Greg Hardy x Juan Adams

James Vick x Dan Hooker

Alexander Hernandez x Francisco Massaranduba

Andrei Arlovski x Ben Rothwell

CARD PRELIMINAR

Alex Caceres x Steven Peterson

Raquel Pennington x Irene Aldana

Sam Alvey x Klidson Abreu

Roxane Modafferi x Jennifer Maia

Ray Borg x Gabriel Silva

Mario Bautista x Jin Soo Son

Domingo Pilarte x Felipe Dias Colares

