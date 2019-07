Isaac Doederlein está pronto para brilhar no Abu Dhabi King of Mats, em Tóquio

Share it

O americano Isaac Doederlein está viajando para Tóquio, no Japão, com uma missão: ele quer o troféu de primeiro lugar no peso leve do Abu Dhabi King of Mats, que entra em jogo no dia 27 de julho, no Ota Gymnasium. Isaac competiu na segunda edição de pesos leves, em março deste ano, em Londres, e pretende trazer essa experiência para o tatame.

No Reino Unido, Isaac teve que se contentar com o segundo lugar, após perder a final para o brasileiro Paulo Miyao por decisão dividida dos árbitros. Desta vez, Isaac não vai se contentar com nada menos que o primeiro lugar. “Minha parte mental está muito forte, eu tenho treinado muito duro para este momento e farei tudo ao meu alcance para pegar esse título”, afirmou Isaac.

Depois do ADKOM, o final de semana de Jiu-Jitsu não terminará para o Isaac. O faixa-preta de Rubens Cobrinha também está inscrito para competir na divisão até 69kg do Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio. A categoria de peso está cheia de adversários difíceis, como Diego Pato, Thiago Macedo e Cleber Clandestino. Isaac falou sobre como ele pretender ter um bom desempenho nos dois eventos: “Estou preparado para muitas batalhas em um curto período de tempo. Na última vez, em Londres, lutei nova vezes em dois dias! Uma coisa que mudei em meu treinamento desde então é que incluí muito condicionamento física, então meu gás estará ainda melhor desta vez ”.

Nesta edição do King of Mats, Isaac Doederlein, Gabriel Sousa, Diego “Pato” Oliveira, Nobuhiro Sawada, Tomoyuki Hashimoto, Wanki Chae, Thiago Macedo e Cleber Clandestino disputarão o título. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jiujitsuworldmag. Para assistir ao vivo, acesse o ajptour.com.

Já o Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio está programado para os dias 27 e 28 de julho, mais uma vez no Ota Gymnasium. As inscrições estão fechadas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)