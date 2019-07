Em novo palco do Future MMA, ‘Índio’ e Taigro prometem dar show em busca de visibilidade

Share it

O Future MMA está de casa nova para a 7ª edição do evento e o lugar escolhido para o show do dia 26 de julho, na cidade de São Paulo, foi o Clube Atlético Indiano. Localizado no Parque Alves de Lima, o local sediará a disputa pelo cinturão inaugural dos pesos-galos (61 kg) entre Herbeth ‘Índio’ e Taigro Costa. E os protagonistas do show apostam na visibilidade internacional do Future para chamarem atenção das maiores organizações de MMA do planeta.

“Estou indo com isso na cabeça e no coração: que depois dessa luta, ou melhor, depois desse cinturão, eu conseguirei o meu contrato com o UFC. O Future MMA tá com uma visibilidade muito grande lá fora e eu quero muito fazer bonito pra chegar no UFC”, projetou Índio.

Para tanto, o peso-galo aposta em seu refinado Jiu-Jitsu, meio pelo qual ele derrotou nove dos 13 oponentes que venceu ao longo da carreira profissional no MMA. Com apenas uma derrota no cartel, Índio projeta ser agressivo desde o início do duelo contra Taigro, em busca de uma brecha do rival.

“Acredito muito no meu Jiu-Jitsu. Esse jogo dele não vai casar muito com o meu, porque meu Jiu-Jitsu é para frente, não consigo ficar amarrando luta. Se olhar pro meu cartel, são nove finalizações. Sempre busco acabar com a luta e acredito que isso vai prevalecer. Vou impor meu ritmo do começo ao fim, até ter uma brecha pra acabar com luta”, apontou.

Rival de Índio na luta principal do show, Taigro também exaltou a visibilidade alcançada pelo Future no cenário nacional e internacional. Deste modo, o lutador, que também é conhecido como ‘Urso Branco’, previu dar um show para o público que acompanhará o evento no Clube Atlético Indiano ou por meio do aplicativo do Future MMA.

“É uma oportunidade única fazer essa disputa de cinturão. A motivação aumenta, a gente fica mais focado no trabalho. É sinal de que o trabalho está sendo reconhecido. (…) Essa visibilidade que o Future está dando é única para descobrir os novos talentos. Fico muito feliz por fazer a luta principal de um grande evento como o Future. Vou dar um show para esse público maravilhoso que está sempre acompanhando a gente e valorizando o nosso trabalho”, concluiu.

Future MMA 7

Data: 26 de julho

Local: Clube Atlético Indiano – Av. Francisco Nóbrega Barbosa, 411 – Parque Alves de Lima, São Paulo – SP

Horário: a partir das 18 horas

Ingr​essos: R$ 60,00 arquibancada

R$ 70,00 cadeira

61kg – Herbeth Índio x Taigro Costa

70kg – Anderson Buzika x Jackson Tortora

74kg – Diego Braga x Jamil Silveira

57kg – Bruno Korea x Bruno Menezes

57kg – Danilo Adreani x Marcelo Hulk

70kg – Brendo Bispo x Luis Oliveira

61kg – Carlin Soares x Augusto Sparta

70kg – Elder Allan x João Paulo Roy

52kg – Viúva Negra x Jainne Aguiar

93kg – Marcos Conrado Jr x Marcos Detona Ralph

66kg – Gabriel Braga x Jean Soares

66kg – Luã Franco x Pedro Lima

61kg – Euclide Viana x José Fontes

(Fonte: Assessoria de imprensa)