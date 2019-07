Vídeo: O Jiu-Jitsu como ferramenta contra o déficit de atenção

Share it

Arte marcial capaz de mudar a vida das pessoas, o Jiu-Jitsu pode ser a solução para males do corpo e também da mente. Hoje vamos contar a história do valente Fred, aluno da nossa GMI Aurum Jiu-Jitsu, do professor Jean Feijó, que caiu de para-quedas na arte suave e não quer mais saber de outra coisa.

Diagnosticado de forma tardia com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), Fred passou por um tratamento com medicação para conseguir focar melhor no trabalho. Após o Jiu-Jitsu, porém, viu suas doses de remédio diminuírem drasticamente, pois com o Jiu-Jitsu sua mente começou a trabalhar de outra forma.

Confira as declarações da fera no vídeo abaixo!